Jonge Fransman sterft aan CO-vergiftiging op vakantie in Oostende, vriendin treft hem levenloos aan in bad Bart Boterman

03 december 2019

11u51 0 Oostende In een huis in de Anjelierenstraat in Mariakerke bij Oostende is maandagavond een 22-jarige Fransman overleden aan de gevolgen van een CO-vergiftiging. De man stierf tijdens het nemen van een bad. Het was zijn vriendin die hem dood aantrof en de hulpdiensten belde.

Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten, ondanks meerdere beademingen en reanimatiepogingen. De brandweer werd erbij geroepen om metingen uit te voeren en stelde hoge CO-concentraties vast in de badkamer op de eerste verdieping. Een slecht functionerende doorstroomboiler zou verantwoordelijk zijn voor het vrijgekomen koolstofmonoxide. De vriendin van het slachtoffer zat nietsvermoedend beneden te wachten en deed de dramatische ontdekking toen ze vond dat haar vriend wel heel lang weg bleef. De politie van Oostende bevestigt het tragische overlijden van de 22-jarige Fransman.

Vakantiewoning

De ietwat verouderde woning is eigendom van de familie van het slachtoffer en werd af en toe gebruikt als vakantiewoning, vooral in de zomermaanden. Volgens buren was het minstens een half jaar geleden dat er nog iemand aanwezig was geweest. De doorstroomboiler was allicht al jaren niet meer nagezien of vervangen. Voorlopig is de woning verzegeld. Het onderzoek is in handen van het parket van Brugge.