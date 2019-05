Jonge druggebruiker verstopt drugs in sok tijdens het uitgaan Siebe De Voogt

23 mei 2019

14u40 0 Oostende Een 22-jarige Oostendenaar hangt in de Brugse rechtbank 7 maanden cel boven het hoofd voor drugsbezit. De politie zag P.W. vorig jaar in het uitgaanscentrum van Oostende een sok gevuld met drugs weggooien, maar de jongeman betwist dat die van hem was.

De politie van Oostende kwam op 17 juni vorig jaar tussen in de uitgaansbuurt. Ze zagen hoe P.W. een sok weggooide. Bij controle bleek er cocaïne en cannabis in te zitten. “Beklaagde stond op dat moment onder voorwaarden, maar ontkende dat de sok van hem was”, stelde de procureur. Op 12 december probeerde P.W. opnieuw te ontkomen aan een controle. Hij liep weg van de politie en smeet enkele plastieken zakjes met in totaal 12,8 gram cannabis weg. Ditmaal gaf de jonge gebruiker wél toe dat de drugs van hem waren. De man is geen onbekende voor het gerecht. In februari kreeg hij nog een werkstraf van 200 uren voor een home invasion in Oostende. Samen met twee kompanen was hij vorige zomer van plan om in te breken bij hun drugsleverancier. Het drietal belandde echter per ongeluk bij een onschuldige buurvrouw. In plaats van weg te gaan, troggelden ze haar 800 euro af. “2018 was een moeilijk jaar voor mijn cliënt”, stelde de advocaat van P.W. “Hij blijf beweren dat die cocaïne niet van hem was. Hij kwam ook nooit eerder in aanraking met die drugs.” Het openbaar ministerie vorderde 7 maanden gevangenisstraf voor de Oostendenaar. Uitspraak op 20 juni.