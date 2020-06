Jonge crimineel krijgt 2 jaar cel nadat hij buurvrouw en haar hondjes bedreigt met mes en caféganger besteelt Siebe De Voogt

30 juni 2020

14u32 0 Oostende Een 23-jarige Oostendenaar heeft andermaal 2 jaar cel gekregen voor een hele resem feiten. S.B. bedreigde onder meer zijn buurvrouw en haar hondjes met een mes en beroofde op brutale wijze een caféganger op straat. Naar eigen zeggen “omdat de man seks van hem wilde”.

S.B. werd in het verleden onder meer al veroordeeld voor valsemunterij. Hij kreeg daarvoor 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Op 29 december 2018 liet de man opnieuw van zich horen. Na een rapconcert in jeugdhuis OHK in Oostende werd een aanwezige die avond plots aangevallen op straat. Enkele mannen sprongen plots uit een BMW en dienden de jongeman verscheidene klappen toe. De rechtbank achtte het niet bewezen dat het slachtoffer ook bestolen werd. Volgens het parket gaf S.B. minstens de opdracht voor de feiten, omdat hij het slachtoffer ervan verdacht een van z’n vriendinnen te hebben verkracht. Of hij zelf ook aanwezig was, is niet duidelijk.

Homobar

Op 27 januari vorig jaar werd S.B. dan weer zélf slachtoffer van een vechtpartij. De politie snelde ter plaatse om hem te helpen, maar kreeg als dank verwensingen naar het hoofd geslingerd. Vier maanden later beroofde de jonge Oostendenaar op straat dan weer een man, die hij kort voordien had leren kennen op café. Hij gaf hem uit het niets een vuistslag, trok z’n jas over z’n hoofd en graaide z’n portefeuille mee. Kort voordien was S.B. met het slachtoffer gezien in een gekende homobar in Oostende. De twintiger verklaarde dat de man seks van hem wilde, waarop hij hem dan maar bestal.

Tot slot werd S.B. dinsdagmorgen ook veroordeeld voor doodsbedreigingen aan het adres van zijn buurvrouw. Na een geschil dreigde hij ermee de vrouw en haar hondjes om het leven te brengen met een mes. Voor zijn proces kwam de man niet opdagen. Hij kreeg dinsdagmorgen bij verstek 2 jaar celstraf. En dat zal niet de laatste keer zijn, want het parket kondigde op de vorige zitting al aan dat ze alweer nieuwe dossiers tegen hem hadden ontvangen.