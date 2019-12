Jong Groen Middenkust pakt uit met ‘warme jassen’-actie: “Neem mij mee als je het koud hebt” Timmy Van Assche

25 december 2019

14u34 0 Oostende Leden van Jong Groen Middenkust hebben voor de tweede keer een opvallende winteractie gehouden. De timing, rond Kerstmis, is niet toevallig gekozen.

Vorig jaar hadden de leden op verschillende plaatsen jassen uitgehangen met een boodschap erbij. Nu hebben ze hun actieterrein naar Oostende verlegd. Robin De Lille, gemeenteraadslid voor Groen in Middelkerke, Wieber Ballegeer, Saartje Decaluwé en Karen Vansteenhuyse hingen nu op drie locaties een tiental jassen uit. Bij de Drie Gapers, in het Maria Hendrikapark en de voormalige site van hogeschool Vives. Telkens stond er de boodschap bij ‘Hoi, neem mij mee als je het koud hebt’. “We weten dat er bij de schoolgebouwen bijvoorbeeld regelmatig daklozen zitten. Onze actieplaatsen zijn dus gericht gekozen”, geven Robin De Lille en co mee.