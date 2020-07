Jonas Van Geel en Jelle Cleymans wijden de Q-Bubble in Maria Hendrikapark in Leen Belpaeme

06 juli 2020

10u29 1 Oostende Het Qmusic-duo Vincent Fierens en Bab Buelens heeft vanmorgen het startschot gegeven van de Q-Hotspot in het Maria Hendrikapark in Oostende. Zes weken lang strijkt Qmusic met de Q-Hotspot neer in het groen en maken de Qmusic-dj’s er elke dag van 6 tot 22 uur radio.

Ze gaven de aftrap niet alleen. Zondagavond mochten Jonas Van Geel en Jelle Cleymans als eerste overnachten in de Q-Bubble en maandagmorgen brachten ze live hun nieuwe single ‘Señorita’ om de zomer officieel in te zetten. Naast live radio valt er nog heel wat te beleven op de Q-Hotspot. Zo zijn er elke dinsdagavond Movie Nights in samenwerking met het Filmfestival Oostende. 400 Qmusic-luisteraars maken elke dinsdag kans om te genieten van een blockbuster in openlucht bij zonsondergang. Morgen, dinsdag 7 juli, wordt de aftrap gegeven met de Oscarwinnende ‘Once upon a time in Hollywood’ van Quentin Tarantino.

Elke vrijdagavond dompelen verschillende topartiesten de Qmusic-luisteraars onder in het zomergevoel met live optredens tijdens de Music Nights. Ook hier mogen telkens 400 gelukkigen live bij zijn. Thuisblijvers kunnen elke Music Night integraal volgen via Qmusic.be, in de Q-app, via Kanaal 39 van Telenet, via Facebook Live op de pagina van Qmusic en via HLN.be. Starten doet de radiozender op vrijdag 10 juli met Laura Tesoro en Loïc Nottet.

Elke dag kan ook één duo overnachten in het Maria Hendrikapark in de Q-Bubble, te midden van de natuur met alles erop en eraan. Jonas Van Geel en Jelle Cleymans mochten de Q-Bubble zondagavond inwijden: “We geven de Q-Bubble een 10 op 10. Als je wakker wordt, kijk je uit op het water en dat is fantastisch. Het is een beetje een koninklijke suite, maar dan in een bubbel”, lachten Jonas en Jelle.