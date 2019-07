John Moyaert nieuwe voorzitter van commissie voor Personen met een Beperking. “Er is veel werk aan de winkel” Leen Belpaeme

05 juli 2019

09u45 0 Oostende De Commissie voor Personen met een Beperking werd opnieuw opgestart in Oostende en neemt onmiddellijk een vliegende start.

“Er is werk aan de winkel”, vertelt de kersverse voorzitter John Moyaert. “Na een ongeval kwam ik in een rolstoel te zitten. Het ligt niet altijd voor de hand om je hiermee vlotjes in het stadscentrum te begeven. Ik wil dan ook meteen de handen uit de mouwen steken. Samen met schepen van Toegankelijkheid Hina Bhatti denken we na over hoe we straten, gebouwen en evenementen toegankelijk kunnen maken voor zowel mensen met kinderwagens als voor mensen met een rollator of mensen met een visuele beperking. Ook de communicatie naar de burger toe wordt herdacht. Boodschappen moeten leesbaar zijn voor slechtzienden en blinden, maar ook mensen die de taal niet kennen of niet kunnen lezen moeten in staat zijn om de inhoud te begrijpen.”

De nieuwe voorzitter ervaart zelf dagelijks de problemen die er zijn op vlak van toegankelijkheid in de stad. Een grote meerwaarde, volgens schepen Hina Bhatti. “Met John Moyaert krijgt de commissie niet enkel een uiterst capabele voorzitter maar tegelijk iemand die dagelijks ervaart wat de tekortkomingen zijn in onze stad. Het blijft niet bij brainstormen, we toetsen ook daadwerkelijk op het terrein af wat beter of anders kan in onze stad. We nemen iedereen mee in dit verhaal”, zegt schepen Hina Bhatti.