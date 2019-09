John Crombez verlaat gemeenteraad met volledige fractie na onvrede over leiding Wouter De Vriendt Leen Belpaeme

23 september 2019

21u01 4 Oostende Sp.a - Stadsmakers heeft maandagavond de gemeenteraad verlaten uit onvrede met het verloop van de zitting.

Er was eerder op de avond al een scherpe discussie tussen burgemeester Bart Tommelein en John Crombez. Dat bepaalde de toon van de zitting. Nancy Bourgoignie wilde tussenkomen op de tweede budgetwijziging voor 2019, maar drukte volgens gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt te laat op het knopje om een tussenkomst te vragen. “Het gaat hier over subsidies en budgetwijzigingen. Moet het hier op een drafje afgewerkt worden? Ik heb wel op tijd geduwd”, hield Bourgoignie vol. De Vriendt bleef er echter bij dat ze pas op het knopje had gedrukt toen het punt, dat inderdaad snel passeerde, al voorbij was.

Nancy Bourgoignie liet het erbij en begon vragen te stellen over de begroting van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1. John Crombez wilde de gebeurtenis echter niet zomaar laten passeren. “Als u bij u standpunt blijft dat als iemand een seconde te laat duwt, ze niet meer mogen tussenkomen, dan verlaten wij de gemeenteraad. Anders moet je mij zeggen hoe je dat registreert dat jij met je grote woorden over democratie en inspraak zo'n belangrijk punt laat passeren. We gaan de belangrijke punten dan wel publiek toelichten”, zei Crombez.

Volgens De Vriendt gaat het gewoon om de procedures. “Ik kan zelfs niet meer terugkomen op het punt als het goedgekeurd is. De manier waarop u nu tekeergaat is niet ok.” Daarop stonden de raadsleden recht en vertrokken. Ondertussen was het volgende punt over de begroting van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 al bezig en burgemeester Bart Tommelein ging onverstoord verder met het antwoord op een vraag van Bourgoignie. De zitting ging nadien gewoon verder op een sneltempo.

Ook nadien bleef De Vriendt bij zijn standpunt. “Mevr Bourgoignie heeft niet goed opgelet. Dat kan gebeuren, het is mij vroeger in de oppositie ook eens overkomen, maar ik sta versteld dat de sp.a fractie die fout dan niet gewoon toegeeft en het op mij probeert af te schuiven. Ik betreur deze agressieve stijl van politiek ten zeerste.”