Exclusief voor abonnees John Crombez (sp.a): “Is dat rechts, zeggen dat niet iedereen naar hier kan komen?” Partijvoorzitter socialisten hoopt mee tij te keren als federaal lijsttrekker Leen Belpaeme & Frederik De Swaef

24 mei 2019

06u00 0 Oostende De stappenteller van John Crombez en de socialisten draait overuren. De partij gaat van huis tot huis om de West-Vlaming te overtuigen. Na de slechte resultaten van de vorige verkiezingen werd Crombez partijvoorzitter en probeerde hij zijn partij terug naar de roots van het socialisme te brengen. Met heel wat nieuw bloed in zijn zog wil hij het tij keren, maar is hij op tijd?

U hebt al heel veel huisbezoeken gedaan, waarom blijven jullie daarop inzetten?

“Wij zetten niet alle boerenhoven vol met grote borden zoals CD&V. Als je in West-Vlaanderen een beetje snel rijdt, dan zie je aan de ene kant een foto van Hilde Crevits en aan de andere kant een foto van Hendrik Bogaert. We voeren ook geen campagne met centen à la Open Vld. Wat wij ook niet doen, is massale advertising op internet zoals N-VA. We werken op de manier waarop we gesticht zijn, en dat is op het terrein. We proberen echt contact met de mensen te maken.”

Wat zeggen de mensen op straat?

“We horen veel mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Dat komt soms door tegenslag. Zo zijn er mensen die ziekenvervoer nodig hadden en nu moeite hebben om de facturen te betalen. Een paar keer ging het over de elektriciteitsfactuur. Zo was er iemand die nu 400 euro in de maand moet betalen met een inkomen dat niet gestegen is en het niet meer rondgefietst krijgt.”

Bent u tevreden over de vernieuwingsoperatie binnen uw partij die u hebt opgezet na uw verkiezing tot voorzitter in 2015?

“De vernieuwingsoperatie hadden we zelf al meegemaakt in West-Vlaanderen. Voor sp.a werd hier de vorige keer al weinig goeds voorspeld, en toch zijn we er toen in letterlijk elke gemeente op vooruitgegaan en hebben we een zetel bijgewonnen. Dat heeft meegespeeld in mijn verkiezing als voorzitter. De Vlaamse socialisten moeten in Vlaanderen Vlaams socialisme belijden en bedrijven. Dat betekent veel meer op het terrein die linkse boodschap terugbrengen, dichter bij de mensen op socio-economisch vlak. Het is gelukt om weer mensen vanuit de buik van de partij heel hoog op de lijsten te krijgen. Dat is een serieuze verandering. Ook de decumul is er gekomen, terwijl niet iedereen daar gelukkig mee was.”

Politieke analisten twijfelen nochtans aan de tactiek om uit te pakken met nobele onbekenden.

