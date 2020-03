Johannes Verschaeve is peter van derde Vredeswandeling Leen Belpaeme

05 maart 2020

15u16 0 Oostende Op zondag 15 maart vindt voor de derde keer in Oostende de Vredeswandeling plaats. De optocht is een initiatief van het Oostendse Vredesplatform, dat dit jaar 36 partners telt. Nieuw is dat Johannes Verschaeve het peterschap van de wandeling op zich neemt en een muzikale boodschap zal brengen.

Het Vredesplatform ontstond in 2018 vanuit een voorstel van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om gezamenlijk de aanslagen in Brussel te herdenken. VormingPlus Oostende-Westhoek neemt de coördinatie op zich. Sinds 2018 willen zoveel mogelijk organisaties in Oostende een statement voor vrede en respect maken. Als symbool voor geweldloosheid zijn er op de Vredeswandeling dan ook geen slogans of spandoeken te zien. De deelnemers stappen in een rustige stoet door de straten van Oostende. Aan de eerste Vredeswandeling in 2018 namen 300 mensen deel, vorig jaar telde de optocht al 400 deelnemers. Peter van de Vredeswandeling is dit jaar Johannes Verschaeve. “Op grote schaal is vrede de afwezigheid van oorlog en conflict. Op kleine schaal is het voor mij het vinden van een verstandhouding met elkaar, vooral als er verschillen zijn tussen mensen. Vrede is dan de moeilijke opdracht iedereen als mens te zien. Dan is er vrede voor mij: omgang met elkaar ondanks verschil”, motiveert hij zijn engagement.

De Vredeswandeling verzamelt om 14.30 uur op het Wapenplein en start om 15 uur. Na een wandeling langs de Vindictivelaan, de Alfons Pieterslaan, ’t Peerd en de Sint-Sebastiaanstraat komen de deelnemers om 16.15 uur opnieuw op het Wapenplein toe. Als slotmoment brengt Johannes Verschaeve een muzikale boodschap, speciaal voor de Vredeswandeling gemaakt. Aansluitend worden de deelnemers uitgenodigd voor een hapje en een drankje in Open School, Ooststraat 29.