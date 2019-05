Johan Vande Lanotte is niet verkozen: “Ik heb mijn laatste bijdrage geleverd voor de partij” Leen Belpaeme

27 mei 2019

09u01 132 Oostende Johan Vande Lanotte is vanop de lijstduwersplaats niet verkozen voor de kamer. Hij haalde met 15.686 voorkeursstemmen wel meer stemmen dan nummer twee op de lijst Melissa Depraetere met 12.601 stemmen.

Sp.a heeft hier maar twee verkozenen voor West-Vlaanderen, maar had gehoopt op drie. “Het was niet mijn bedoeling om zelf verkozen te geraken. We wilden wel drie zetels halen en dat is niet gelukt. Dat ik niet verkozen ben is geen probleem. Het is mijn laatste campagne geweest en ik heb mijn laatste bijdrage geleverd”, zegt oud-burgemeester Johan Vande Lanotte. De socialisten hebben nochtans heel wat huisbezoeken afgelegd en wekenlang de straten van Vlaanderen doorkruist om mensen persoonlijk te overtuigen. Ook Vande Lanotte gaf een boekje uit en gaf lezingen over waarom mensen op de sossen moesten stemmen. “Het is altijd jammer als dat dan niet oplevert, maar ik ben daar redelijk filosofisch in. We hebben alles al meegemaakt en zo is het leven en de politiek.”