Johan Seynaeve wordt directeur crematorium Polderbos Leen Belpaeme

27 juni 2019

20u23 0 Oostende De raad van bestuur van de opdracht houdende vereniging voor crematoriumbeheer, OVCO, stelde Johan Seynaeve aan als directeur. De werken voor het nieuwe crematorium zijn momenteel volop bezig in de Grintweg.

Na een selectieprocedure bij Hudson stelde de raad van bestuur van crematorium Polderbos, Johan Seynaeve aan als directeur. Het crematorium is in handen van de intercommunale OVCO waarin Oostende, Middelkerke, Bredene en Oudenburg vertegenwoordigd zijn. Johan Seynaeve start op 1 juli. “Ik ben tevreden dat ik van bij de start betrokken zal zijn bij de coördinatie van de werken, de aanleg van de omgeving en dan uiteindelijk het coachen van de exploitatie. In het verleden heb ik al een netwerk opgebouwd met begrafenisondernemers.” Om deontologische reden neent Seynaeve ontslag als gemeenteraadslid.

