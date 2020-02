Jobstudentenbeurs lokt 200 jongeren naar Staf Versluys: “Gelukkig kozen we voor een nieuwe locatie” Timmy Van Assche

08 februari 2020

17u55 0 Oostende Op een dag vind je de job van je leven. Of toch de vakantiejob, in het geval van veel jongeren. De Bredense jeugddienst wist een goeie 200 jongeren te lokken naar het Staf Versluyscentrum.

De jobstudentenbeurs wordt al meer dan dertig jaar georganiseerd, waarvan tien jaar in de bibliotheek. Deze keer koost de organiserende Jeugddienst ervoor om uit te wijken naar het bekende meetingcentrum. “En dat bleek een goeie zet te zijn”, zegt Kenzie Brackx van de dienst Jeugd. “Vooral tussen 14 en 15 uur was het razend druk, maar was er - in tegenstelling tot de bibliotheek - voldoende bewegingsruimte.”

De beurs telde zeventien standen, waarvan vijftien regionale werkgevers. De ruim 200 jongeren vanaf 15 jaar kwamen een kijkje nemen naar zowat zestig vacatures. Verder waren er ook tips en workshops om op een goeie manier een cv en motivatiebrief op te stellen. “We besluiten met een heel positief gevoel”, geeft Brackx nog mee. Op de website van de gemeente kan iedereen een folder met vacatures raadplegen.