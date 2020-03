Jobstudenten van modezaak Shop Lily willen graag babysitten: “We moeten mensen nu niet oproepen om te komen winkelen” Leen Belpaeme

15 maart 2020

14u06 0 Oostende De bekende modezaak Shop Lily heeft een creatieve manier gevonden om de verplichte sluitingsdagen op te vangen. “Onze jobstudenten gaan aan de slag als babysit”, zegt zaakvoerster Ellen Distave. Ondertussen kunnen klanten wel terecht op de webshops.

“Eerst kwamen we met het idee van Private Styling Sessies", vertelt Ellen. “Om klanten extra service te kunnen geven, in de watten te leggen en er het beste van te maken. Maar oproepen om te komen shoppen, wanneer we eigenlijk thuis moeten blijven, voelt niet goed. We gaan er daarom niet mee verder.”

Helpen met schooltaken

Het team van de zaak vond een manier waarop het toch actief blijft, maar ook zijn steentje kan bijdragen. “De jobstudenten kan ik momenteel niet het werk geven dat ze van mij gewoon zijn. Toch willen ze aan de slag. Daarom hebben we een initiatief gestart waarbij zeven fantastische studenten willen babysitten. Dat doen ze voor groepjes van maximaal zes kindjes, bij die kinderen zelf thuis. Het is bedoeld voor mensen die geen andere oplossing hebben, dus bijvoorbeeld niet kunnen thuis werken. De babysits zullen zorgen voor beweging buiten, helpen met schooltaken, leesmomenten inlassen en uiteraard alle maatregelen volgen om alles verantwoord aan te pakken. Dit staat los van mijn onderneming, het is een privé-initiatief om mensen te verbinden.”

“Ondertussen werken we hard verder aan onze webshops www.shoplily.be en www.homebylily.be Die laatste webshop is minder bekend en gaf ik dit weekend een heel grondige update. We bieden ook de verzending gratis aan zolang deze crisis duurt. We hopen dat mensen lokaal blijven shoppen, maar dan misschien online. Al zal ook dat even duren, want we zijn collectief nu niet in een ‘shopping mood’.”