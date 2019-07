Jobstudenten van ‘beachteam’ in actie: niet alleen afvalzakjes uitdelen, ook rokers op de vingers tikken Leen Belpaeme

01 juli 2019

19u10 0 Oostende Oostende zet ook deze zomer een beachteam in om bezoekers op het strand te sensibiliseren. Per dag trekken vanaf 1 juli 6 jobstudenten het strand op om antiverdwaalarmbandjes en vuilniszakjes uit te delen, maar ook om in de rookvrije zone mensen te vragen om niet te roken. “Als je mensen kordaat maar vriendelijk benadert, dan luisteren de meesten”, zegt jobstudent Tom VanDen Berghe.

Het takenpakket van het Beachteam werd meer gefocust op het strand en valt vanaf deze zomer onder de diensten van Toerisme Oostende en niet meer onder het Economisch Huis. Daarmee wil het nieuwe bestuur de ploeg jobstudenten nog meer concentreren op het strand voor sensibilisering op vlak van netheid, maar ook om anti-verdwaalarmbandjes uit te delen en mee te zoeken naar verloren gelopen kinderen. Tom heeft ondertussen al vier jaar ervaring in het Beachteam. Dit jaar moeten de jobstudenten voor het eerst rokers aanspreken in de rookvrije zone en tijdens hun eerste dag waren er al een paar. “De meeste mensen doen onmiddellijk wat we vragen. We proberen hen dan ook vriendelijk maar toch kordaat te benaderen. Sommige mensen vragen waarom en dan verwijzen we naar het milieu en de aanwezigheid van kinderen en daar kunnen ze wel mee leven. Daarnaast is een groot onderdeel van onze taak om afvalzakjes uit te delen en mensen te vragen om het strand net achter te laten. We delen armbandjes uit waar ouders hun telefoonnummer opschrijven. Daarmee kunnen we kinderen gemakkelijk terug verenigen met de ouders als ze verdwalen. Sommige ouders zien het nut van zo’n bandje niet in, maar dan verwijs ik naar afgelopen weekend toen al meer dan 50 kinderen verloren gelopen zijn”, vertelt de student. Het Beachteam dient ook als extra ogen op het strand om mee uit te kijken naar verloren gelopen kinderen. “Zo kunnen de redders op hun post blijven en de zwemmers in de gaten houden en gaan wij op zoek. We hebben ook een waslijst aan telefoonnummers van ondermeer politie of de reinigingsdienst als we bijvoorbeeld overvolle vuilbakken zien of overlast.”

De voorbije jaren was er naast het Beachteam ook een shoppingteam met jobstudenten in de winkelstraten. “Dat hebben we afgeschaft omdat er weinig toegevoegde waarde was. Waarbij het beachteam vroeger ook economisch gerelateerde taken kreeg, kiezen wij ervoor om volledig in te zetten op sensibilisering op het strand”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) De jobstudenten hebben overigens ook andere uurroosters gekregen. Zo start een ploeg om 12 uur tot 18 uur en werken de laatste van 14 tot 20 uur en helpen ze het laatste uur mee met de strandhelden om het strand op te ruimen.