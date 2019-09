Jobbeurs voor de blauwe economie Leen Belpaeme

05 september 2019

19u18 0 Oostende Voor de eerste keer wordt er in Oostende een jobbeurs georganiseerd omtrent blauwe economie.

Het initiatief gaat uit van Greenbridge en het Economisch Huis Oostende. Er zullen tal van bedrijven aanwezig zijn, gelinkt aan blauwe economie, die momenteel op zoek zijn naar interessante profielen om hun vacatures in te vullen. “We merken dat bedrijven die actief zijn in de blauwe economie vaak minder bekend zijn bij het brede publiek, onder meer omdat het over relatief jonge sectoren gaat met een grote mate van specialisatie, zoals bijvoorbeeld offshore windenergie. Met deze job fair willen we de kans geven aan bedrijven om hun activiteiten en job mogelijkheden in de kijker te zetten. Ondertussen maken de studenten en het uitgenodigde brede publiek kennis met deze boeiende en groeiende industrie.”

Alle geïnteresseerden zijn welkom op vrijdag 20 september vanaf 13 tot 17 uur in Greenbridge. Er wordt een gratis een shuttle ingelegd vanuit het station van Oostende richting het industrieterrein waar Greenbridge gevestigd is.