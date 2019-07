Jimmy houdt het 116 uur vol op zijn wc-pot. Wereldrecord is binnen Leen Belpaeme

12 juli 2019

12u30 11 Oostende Zijn doel was om 150 of misschien zelfs 170 uur op het toilet te zitten als zijn lichaam nog mee wou. Op vrijdag is Jimmy De Frenne er na 116 uur uiteindelijk toch mee gestopt. Vooral de vermoeidheid heeft hem genekt na slechts drie uren slapen in vijf dagen tijd. Het wereldrecord is wel binnen.

Eigenlijk had Jimmy De Frenne niet veel nodig om het wereldrecord op een toilet zitten te verbreken vermits er officieel nog geen record bestond. Officieus had iemand het wel al eens 100 uur volgehouden en daar wilde Jimmy graag overgaan. Dat is hem vrijdag ook gelukt. “Ik ga nu alles een week laten bezinken, maar het lichaam wilde echt niet meer mee en dan is het beter om te stoppen dan erover te gaan. Ik ben enerzijds wel fier maar ook wat ontgoocheld dat ik het doel niet gehaald heb. Ik ben alleszins de mensen dankbaar die de voorbije dagen geholpen hebben. Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven. We hebben het als team gedaan”, vertelde Jimmy live op sociale media. Met zijn actie wilde hij ook geld inzamelen voor De Takel. Uiteindelijk kon 250 euro ingezameld worden.