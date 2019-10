Jeugddienst organiseert eerste themakamp ‘gaming’: “Zetten kinderen niet zomaar aan een spelconsole” Timmy Van Assche

28 oktober 2019

18u02 1 Oostende Voor het eerst organiseert de Oostendse jeugddienst deze herfstvakantie een themakamp gaming. Meer dan twintig jongeren schreven zich in om vier dagen Minecraft, Fortine of andere klassiekers te spelen. Maar het kamp gaat veel dieper dan alleen maar naar een scherm staren. “Met onze animatoren hebben we een complete omkadering uitgetekend waarin we ook met de jongeren in dialoog gaan”, vertelt Sam Matton van de jeugddienst.

De opmars van gamen is al verschillende jaren aan de gang en heel wat jongeren gamen op een tablet of spelconsole, zoals Playstation of Xbox. De jeugddienst richtte vorig jaar wel een evenement rond gaming in, maar een compleet kamp was er nog niet. Tot nu, dus. Precies 21 kinderen van 12 tot 14 jaar schreven zich in - een succes. In centrum 't Bosjoenk werden verschillende computers en televisieschermen met spelconsoles opgesteld met onder meer Super Mario, Fortnite of Minecraft. Er kon ook gespeeld worden op groot scherm en, verrassend, ook enkele coole retrospellen, zoals Street Fighter of Mortal Kombat.

Rest de vraag: zouden kinderen niet beter buiten spelen? “Hoewel gamen een enorm populaire vorm van vrije tijd is, zijn er voorlopig weinig initiatieven die hierop inspelen”, zegt schepen van vrije tijd Bart Plasschaert (CD&V). “De kloof tussen ouders en gamende jongeren is vaak te groot om interesse te tonen in hun hobby. Toch is het tonen van interesse één van de belangrijkste zaken dat je als ouder kunt doen wanneer je zoon-of dochterlief veel gamet. Ouders krijgen dus de mogelijkheid om een vrijetijdsaanbod aan te bieden binnen de interesses en leefwereld van hun kind. Bovendien zorgt het kamp voor een gezonder evenwicht dan wanneer de jongeren thuis zouden gamen. Op die manier wordt het sociale isolement doorbroken en worden de gezonde eigenschappen van een kamp binnengebracht in de gamewereld van de Oostendse jongeren”, zegt de schepen.

“Concreet: de jongeren komen in een groep terecht waar ze aan hun sociale vaardigheden werken. Dit wordt extra bewerkstelligd door een beperkt aantal consoles te voorzien. Jongeren zijn zo genoodzaakt om samen te gamen, te delen en afspraken te maken.”

Écht kamp

Sam Matton van de jeugddienst pikt in. “Jongeren kunnen tegenwoordig op zodanig veel manieren gamen, zoals op hun smartphone, computer of console. Maar vergis je niet: het is zeker niet zo dat we tijdens dit kamp de jongeren gewoon aan de spelcomputer zetten. We hebben samen met de animatoren een compleet programma uitgewerkt. Ze maken kennis met ‘virtual reality’ met VR-brillen, we spellen klassieke ‘board games’, gaan lasershooten in het park, zeefdrukken of spelen een quiz. Ook komt een gamestudio op bezoek die de jongeren uitlegt hoe een videospel wordt gemaakt. Kortom: dit ‘gamekamp’ is dus een écht vakantiekamp met online en offline activiteiten.”

“Oud spel blijft goed”

De organisatoren gaan ook in dialoog met de jongeren. “Zo nemen ze deel aan een enquête over hun gamegedrag - hoeveel en hoe lang ze spelen, bijvoorbeeld - en geven we ze een interview mee om thuis met hun ouders af te leggen over gamen." En de jonge gasten zelf, die amuseerden zich alvast rot. Zoals goeie makkers Ciel Van Massenhove en Louis De Lombaerde. “We hebben ons ferm geamuseerd op de retroversie van Mortal Kombat. Het spel is oud, maar dat maakt niet uit, want het blijft een zeer goed spelletje. Thuis werd ons voorgesteld om aan het kamp mee te doen en samen spelletjes te spelen. Een top idee, zo blijkt!”