Jeugdcentrum Duin & Zee verandert in coronaveilige studieruimte Leen Belpaeme

19 mei 2020

20u59 5 Oostende Stad Oostende laat studenten vanaf 25 mei voor de examens blokken in jeugdcentrum Duin & Zee.

Tot voor kort waren ook hogeschool en universiteitsstudenten verplicht om ‘in hun kot’ blijven. Veel studenten zoeken evenwel een rustige plaats waar ze samen met leeftijdsgenoten de leerstof kunnen verwerken. “Veel hogeschool- en universiteitsstudenten zijn door de coronacrisis verplicht geweest hun studentenkot te verlaten en zitten nu thuis te blokken. Voor wie jongere zussen of broers heeft, is het niet vanzelfsprekend om thuis een stille studieomgeving te vinden. Zeker niet nu de blok opnieuw is begonnen”, zegt schepen van Jeugd Bart Plasschaert (CD&V).

Niet meer in Bibliotheek Kris Lambert

Daarom heet de stad Oostendse studenten vanaf maandag 25 mei tot en met vrijdag 26 juni welkom in het jeugdcentrum Duin & Zee. “De vorige jaren konden studenten steeds terecht in de Bibliotheek Kris Lambert. Door de coronamaatregelen is dit niet meer haalbaar. De jeugddienst van de stad toetste de jongste weken enkele mogelijke locaties af, die eventueel konden dienen als stille studeerruimte. De studenten zelf hadden geopperd om De Grote Post te gebruiken, maar deze houden we beschikbaar als er extra noodopvang nodig is voor de scholen in de omgeving. Daarom werd na advies van de Jeugdraad beslist om dit jaar Duin & Zee in te richten als studeerlocatie. Dit jeugdcentrum is iets verder gelegen van het stadscentrum, maar het is een uiterst ruime en rustige locatie, vlak bij de Oosteroeverduinen. Ideaal dus om een frisse neus te halen in een studiepauze”, zegt schepen Bart Plasschaert (CD&V)

In Duin & Zee zijn in eerste instantie drie zalen beschikbaar, waardoor er plaats is voor 45 jongeren, al kan de capaciteit uitgebreid worden. De tafels staan op minstens anderhalve meter van elkaar en zijn genummerd. Zo kan iedereen vlot naar de eigen studeerplek. Studenten zullen ter plaatse de handen kunnen wassen en ontsmetten. Ze moeten op voorhand hun plaatsje reserveren en kunnen er elke dag terecht van 9 tot 18 uur.

Meer praktische info is te vinden op www.oostende.be/blokken.