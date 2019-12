Jean-Philippe Furnémont en Stefaan Timmerman zijn nieuwe masterchefs Leen Belpaeme

04 december 2019

17u02 0 Oostende Het 57ste Magistraal Kapittelbanket van de 33 Masterchefs Belgium vond opnieuw plaats in het Kursaal van Oostende. Voorzitter Stéphane Buyens kondigde aan dat het zijn laatste jaar als voorzitter is. Twee nieuwe chefs mogen zich voortaan ook masterchef noemen.

Tijdens het gala was er de intronisatie van de nieuwe leden waaronder Vincent Willekens van Le Fox in De Panne en de Oostendse burgemeester Bart Tommelein. Bij de intrede van de nieuwe Toque Blanches liepen de West-Vlamingen Baptiste Buyens van Le Fox in De Panne, Peter Decoster van Hotelschool Koksijde, Lucas Stroef van Bistro 144 in Jabbeke, Koen Toye van Vijverhof in Wevelgem en Michael Vanderhaeghe van St-Nicolas in Elverdinge meteen in de kijker.

Met Thierry Cornelis van De Kelle in Koksijde en Luc Deklerck van Bistro Mathilda in Oostende was de kust sterk vertegenwoordigd op het podium. Voorzitter Stéphane Buyens sloeg beide toppers tot Culinay Ambassador. “Hun inzet voor de horeca in het algemeen, de gastronomie in het bijzonder kent geen grenzen. Ze zijn een voorbeeld voor de nieuwe generatie die er aankomt”, zei de voorzitter.

Tot slot volgde nog de benoeming van Jean-Philippe Furnémont Kok sur Mer in De Haan en Stefaan Timmerman van Assiette Blanche in Brugge. Zij gaan voortaan door het leven als Masterchef en vervoegen het indrukwekkend lijstje.