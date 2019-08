Jean-Marie Bolle verzamelde 50 onsterfelijke Oostendenaars en hun favoriete nummers voor een gezellige avond op het Pauluspleintje Leen Belpaeme

14 augustus 2019

14u50 0 Oostende DJ Moustache bouwt al voor de derde keer een feestje op het Pauluspleintje in Oostende. Hij verzamelde dit jaar 50 onsterfelijke Oostendenaars en stelde een playlist samen aan de hand van hun favoriete nummers.

Om 21.55 uur start Dj Moustache of Jean-Marie Bolle met een hommage aan Patrick Henno. De gitarist van Out of Service is onlangs gestorven. “Een minuut stilte is niets voor Patrick en ook niets voor de Paulusfeesten, daarom laten we een stevig rocknummer op het plein los als eerbetoon aan Patrick”, vertelt Jean-Marie Bolle. Hij is van alle markten thuis. Hij draait al plaatjes sinds de jaren 80, maar is ook bekend als vishandelaar, bekende moppentapper, bon vivant en ondertussen ook resident-paulusplein-dj. “Ik heb eerst 50 Oostendenaars uitgezocht die niet meer weg te denken zijn uit de stad. Ik heb daarvoor ook beroep gedaan op de Oostendenaars zelf om namen op te geven in verschillende categorieën.” De Oostendenaars mochten allemaal hun favoriete nummer doorgeven. “De meeste kozen een nummer die wel past bij hun persoonlijkheid of wat ze doen in het leven.” Voor het publiek werd een boekje gemaakt met daarin alle Oostendenaars en het refrein van de liedjes. “Het is een mooi boekje geworden met 60 bladzijden. Mensen kunnen het op voorhand nog kopen bij vijf Oostendse handelszaken voor één euro. Daarvoor krijgen ze ook een lampje. De onsterfelijke Oostendenaars krijgen een unieke posters met alle deelnemers op”, vertelt DJ Moustache. Hij is donderdagavond te vinden op het Pauluspleintje. “Het wordt een gezellig feestje”, belooft de dj.

Het boekje is te koop bij Frituur hazegras, Alain Delanghe, chocolaterie Oliver Willems, Topcenter en Apero Fishpalace.