Jasmina en Deborah openen op 9 augustus hun pop-up restaurant in Oostende. “Blij met onze locatie, we hebben een sterke band met de kust” Leen Belpaeme

05 augustus 2020

Vanaf 9 augustus gaat het avontuur van Mijn Keuken Mijn Restaurant verder voor de vier overgebleven finalisten. Het is al een tijdje geleden dat u ze nog op televisie zag, maar misschien herinner je nog Deborah en Jasmina, oftewel de moestuintweeling. Ze blijven die naam eer aandoen en gaan voor een vegetarisch pop-uprestaurant in de Oude Vismijn van Oostende.

Op zondag 9 augustus openen Jasmina en Deborah de deuren van hun eigen restaurant. De opnames van Mijn Keuken Mijn Restaurant zijn intussen hervat, nadat ze door de coronamaatregelen in april werden stilgelegd. Binnenkort ontvangen de restaurants hun allereerste klanten, geheel volgens de huidige coronamaatregelen. Die klanten beslissen mee wie de winnaar wordt van het programma. De tweeling mag aan de slag in Oostende. “We zijn heel blij met de locatie aan zee. We hebben een band met de kust omdat we zeven jaar als redder gewerkt hebben in Blankenberge.” De zussen hebben ook goede herinneringen aan het zwembad van Oostende. “We zijn competitiezwemmers en ik zwom mijn beste tijden in het zwembad in Oostende door het zoutwaterbad. Dat schept toch een band”, lachen de zussen. Jasmina woont in Gent ook aan het water. “We hebben altijd dicht bij water gewoond en dat trekt ons wel aan. In de oude vismijn zitten we ook heel dicht bij de havengeul en dat is wel leuk voor ons. Telkens als we richting Oostende rijden voelt het ook wel een beetje aan als vakantie. We zijn heel blij dat hier mogen ons pop-uprestaurant openen.”

Menu

Wat ze precies zullen serveren en hoe ze hun pop-up hebben ingericht mogen we nog niet weten, maar de zussen kijken alvast hard uit naar het vervolg van het avontuur. “Het is jammer dat alles uitgesteld werd omdat we op dat moment in de flow van het programma zaten. We waren er echt klaar voor op dat moment. Opeens viel dat allemaal weg en heb je plots meer tijd. Ik moest niet meer pendelen vanuit Gent naar Halle en die tijd heb ik ook wel handig gebruikt”, vertelt Jasmina, die werkt als culinair copywriter. “Ik kon meer sporten en op weekavonden kon ik ook uitgebreider koken.” De zussen brachten de lockdown door in hun eigen bubbels. “We wonen maar op 5 kilometer van elkaar, maar we hebben elkaar niet zo vaak gezien. Ik vond dat wel lastig. We zijn wel apart aan de slag gegaan en van daaruit is onze nieuwe menu ontstaan. We wisten immers niet in welk seizoen de opnames zouden plaatsvinden. We werken met een vegetarisch menu, waardoor seizoensgebonden producten enorm belangrijk zijn. We zijn er wel heel blij mee. In de battles wilden we tonen dat we ook iets anders kunnen waardoor we iets verder van onszelf gegaan zijn. Nu keren we terug naar datgene waar we goed in zijn en wat vertrouwd is. Het is een leuk menu om te maken waardoor het ook geen opdracht is en het zit ons in de vingers.”

De restaurants openen op 9 augustus voor het eerst hun deuren en zullen nadien op enkele specifieke tijdstippen geopend zijn voor een select aantal gasten, in functie van de geplande opnames. Het is opnieuw een afvalrace. “Het zal heel spannend worden. We denken nog niet te veel vooruit. We moeten nog drie rondes overleven vooraleer we kans maken op de geldprijs van 50.000 euro. We maken evenveel kans om de Lotto te winnen. Het zou natuurlijk mooi meegenomen zijn, maar op dit moment is vooral de coaching door de jury enorm waardevol voor ons. We kunnen groeien in deze wedstrijd en het is vooral tof dat we het samen kunnen doen.”

Een eigen zaak openen is een droom voor de zussen, maar concrete plannen zijn er niet. “We hebben altijd het idee gehad om samen iets aan te vangen met onze passie voor eten, maar op dit moment zitten we allebei goed op onze jobs. Qua timing zal niet voor meteen zijn, maar ondertussen kunnen we al veel leren”, besluiten Jasmina en Deborah. Het programma zal in het najaar te zien zijn op vtm.