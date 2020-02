Jarige man gaat klagen over geluidsoverlast bij buren en wordt in elkaar geslagen: daders krijgen 2 jaar cel Siebe De Voogt

04 februari 2020

17u15 0 Oostende Twee Oostendenaars hebben celstraffen van 2 jaar, grotendeels met uitstel, gekregen voor een uit de hand gelopen burenruzie in Bredene. Een 62-jarige man werd vorig jaar in elkaar geslagen, toen hij ging klagen over geluidsoverlast. En dat op de dag van zijn verjaardag.

De feiten vonden op 25 april plaats langs de Pieter Breugelstraat in Bredene. De politie trof het slachtoffer aan op straat met een hevig bloedende neus. Volgens de agenten was hij danig onder de indruk. De zestiger verklaarde dat hij slagen had gekregen van z’n buurman en diens vriend, nadat hij was gaan vragen of het wat stiller kon. Toen de politie ging aanbellen bij de buren, deed de moeder van A.L. (32) open. “De buren pesten ons al jaren en we konden het niet meer verdragen", verklaarde de vrouw.

Haar zoon, die intussen in Oostende woont, bekende meteen dat hij de buurman enkele slagen had gegeven. De zestiger was op de grond gevallen en had daar naar eigen zeggen nog enkele trappen ontvangen. Ook T.G. (34) uit Oostende, een vriend van A.L., deelde hem enkele schoppen uit. De gevolgen waren bijzonder zwaar. Het slachtoffer werd op z'n verjaardag naar het ziekenhuis overgebracht en liep volgens de dokters een ernstige kwetsuur aan z'n rugwervels op. Hij werd voor 10 procent blijvend ongeschikt verklaard. Zijn aanvallers kwamen nooit opdagen voor hun proces. A.L. werd dinsdagmorgen bij verstek veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 15 maanden met uitstel. Zijn vriend kreeg 2 jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel.