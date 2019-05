Jansseune Construct bouwt bureaus en productiehal in industriezone Plassendale II Leen Belpaeme

23 mei 2019

15u39 0 Oostende Het bedrijf Jansseune Construct start eerstdaags met de bouw van een nieuwe vestiging op industriezone Plassendale II, pal op de grens tussen Oostende en Oudenburg. Jonas Jansseune, burgemeester Anthony Dumarey van Oudenburg en de Oostendse schepen voor Ondernemen Charlotte Verkeyn plaatsten de eerste spadesteek.

Het bedrijf bestaat ondertussen al tien jaar. Jansseune Construct is momenteel gevestigd in Oudenburg en er is ook een loods in Zevekote bij Gistel. Daar kunnen ze echter niet verder groeien. “Op de nieuwe site, goed voor 4.000 vierkante meter en ernaast nog een bijkomend perceel van 4.000 vierkante meter, bouwen we bureaus en een productiehal voor de bouw. Hier kunnen we alles centraliseren en is er ook ruimte voor uitbreiding”, legt zaakvoerder Jonas Jansseune uit. Jansseune Construct is een algemene bouwonderneming, gespecialiseerd in metselwerk. De nieuwe locatie biedt enkele voordelen voor het bedrijf. “Ik wou graag in eigen regio blijven. Bovendien bevinden we ons hier vlak aan de snelweg, wat een groot voordeel is. Het biedt ons de mogelijkheid om verder te groeien, wat uiteindelijk ons hoofddoel is”, zegt Jansseune.

Momenteel stelt Jansseune Construct zeventien mensen tewerk. Volgens de Oostendse schepen voor Ondernemen Charlotte Verkeyn kan het Economisch Huis zeker een rol spelen bij het aanleveren van geschikte mensen voor Jansseune Construct. Het bedrijf investeert een miljoen euro in het nieuwe bedrijfsgebouw van 1.500 vierkante meter. Eind dit jaar wil Jansseune Construct alle materialen verhuizen naar de nieuwbouw. De kantoren moeten tegen de zomer van 2020 klaar zijn.