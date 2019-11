Jan van der Borght is de eerste Oostendse stadsfotograaf Leen Belpaeme

07 november 2019

15u48 0 Oostende De stad Oostende schreef een wedstrijd uit om een stadsfotograaf te zoeken die een jaar lang de stad in beeld mag brengen. Een professionele jury met enkele topnamen koos uiteindelijk voor Jan van der Borght.

Van begin mei tot eind augustus 2019 konden alle Oostendenaars en tweedeverblijvers met een passie voor fotografie hun meest straffe, originele en fraaie beelden insturen voor de fotowedstrijd ‘Wie wordt stadsfotograaf van Oostende?’ De opdracht luidde als volgt: ga op zoek naar verborgen parels, verscholen plekjes of straal het gevoel van eindelijk thuiskomen uit. “Er kwamen heel wat inzendingen binnen en de taak van de driekoppige jury met Jimmy Kets, Stephan Vanfleteren en Elviera Velghe bestond erin om een selectie te maken van de 27 beste fotografen. Het was geen gemakkelijke opdracht, maar uiteindelijk was de jury wel unaniem over de kwaliteiten en het kunnen van onze stadsfotograaf. De beelden van de 27 fotografen zijn nog tot 5 januari te bezichtigen in de Nieuwe Gaanderijen”, zegt schepen Bart Plasschaert.

Tijdens de feestelijke opening van de expo werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt en dat is Jan Van der Borght. Hij mag een jaar lang de eervolle titel opspelden, krijgt in 2020 een eigen expo in de Nieuwe Gaanderijen en zijn beelden zullen regelmatig in het Oostendse UiTmagazine en De Grote Klok te zien zijn. Er werd bewust gekozen om geen geldprijs te koppelen aan deze wedstrijd. De winnaar krijgt van stadswege wel een aantal opdrachten toegewezen. “Er werd wel geopteerd om te investeren in een professionele vakjury om alle de inzendingen met kennis van zaken te beoordelen.”

“Daar waar andere centrumsteden opteren voor de aanstelling van een stadsdichter of stadsverteller zet Oostende in op beeldcultuur. Reeds geruime tijd pakken wij dan ook uit met fototentoonstellingen in de Nieuwe Gaanderijen. Voortaan geven wij daar een extra dimensie aan met het aanstellen van een stadsfotograaf die op een eigenzinnige wijze onze stad in beeld brengt”, zegt Plasschaert.