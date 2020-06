Jan’s Cafe steekt in het nieuw én verandert in Gastrobar Sam: dit nieuwe concept mag je voortaan verwachten Leen Belpaeme

07u43 0 Oostende Bij restaurant Jan’s Cafe in de Van Iseghemlaan is na de lockdown nieuw het codewoord. Bij het interieur, de kaart, het concept én zelfs de naam: Gastrobar Sam.

Heel wat uitbaters staan te popelen om hun zaak te heropenen, maar de goesting is misschien nog net iets groter bij Sam Vancoppenolle en vriendin Lien Ryckewaert. De zaak sloot in februari al de deuren om alles in het nieuw te steken.

Normaal gezien zou Gastrobar Sam al rond Pasen de deuren openen, maar de datum werd noodgedwongen opgeschoven tot 8 juni. Sam en Lien staan dan ook te springen om het volledig vernieuwde concept te tonen.

Op 21-jarige leeftijd nam Sam restaurant Jan’s Café in 2011 over en gaf er onmiddellijk een eigen twist aan. De chateaubriand met gewokte groentjes en de huisgemaakte garnaalkroketten werden al snel zijn specialiteit. Dit jaar was het tijd om samen met zijn partner Lien Ryckewaert een stap verder te gaan. “We kochten het gebouw en zijn in maart met een grondige verbouwing gestart. Het interieur kreeg een andere look en we hebben een nieuwe kaart uitgewerkt. Onze sterktes hebben we behouden: een ruim assortiment aan dagverse bioproducten in een Oostends kader. De keuken blijft nog steeds open tot 23 uur, de zaterdag tot middernacht, om ook de latere liefhebbers te kunnen ontvangen.”

Biologisch en gerijpt rundvlees

“Vanaf de opening focussen we met Gastrobar Sam, naast de visvangst van de dag, op vlees. Daarbij vormt biologisch en gerijpt rundvlees ons uithangbord en dit alles in een gezellig en warm interieur.” Aan de achterkant van het gebouw komt later nog een volledig nieuwe zaak. “Lien zal deze runnen. Zij had vroeger al een café op het Mijnplein. De zaak is weliswaar nog niet klaar, we zullen hier later nog meer over verklappen.”

“Vanzelfsprekend zullen we er alles aan doen om de veiligheidsvoorschriften correct na te leven en iedereen toch een heerlijke restaurantervaring te bieden”, aldus Sam en Lien.

Je kan al reserveren via info@gastrobarsam.be of op 059/70.19.34.