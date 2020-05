Jan Decleir speelt Permeke tijdens familiezoektocht en expo in Venetiaanse Gaanderijen Leen Belpaeme

29 mei 2020

12u50 0 Oostende In de Venetiaanse Gaanderijen loopt van 6 juni tot en met 8 november een tentoonstelling over de relatie van Constant Permeke met Oostende, waar hij opgroeide. Topacteur Jan Decleir vertolkt daarbij de expressionistische schilder voor een familiezoektocht van Mu-zee-um.

De expo ‘Over Permeke. Met de klankkleur van een basviool’ kan uitpakken met een selectie van kunstwerken die zelden worden getoond aan het publiek en foto’s van topfotograaf Maurice Antony. Ze focust op de band van Permeke met Oostende en tekent drie belangrijke hoofdlijnen uit. Ten eerste komt zijn beginperiode aan bod. Daarnaast wordt de relatie getoond tussen Permeke met zijn vrienden en collega-kunstenaars. Tot slot zijn er ook werken te zien van zijn verblijf in Oostende na de Eerste Wereldoorlog.

De stad neemt de nodige maatregelen om het bezoek veilig te laten verlopen. “Het verheugt me dat we in deze bizarre tijd, naast onze andere musea, de cultuurliefhebber in Oostende kunnen verwelkomen met deze schitterende tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.

Door de coronacrisis werden de geplande familiegroepsbezoeken geannuleerd. In plaats daarvan werkte Mu-zee-um een familietocht uit, waarbij Jan Decleir de virtuele gids doorheen de expo IS. “Hij doet dat met leuke tekstfragmenten, verhalen, geluiden, schetsopdrachten en interactieve opdrachten”, licht Ewout Vanhoecke toe.