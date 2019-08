Jan Decleir en Koen De Bouw komen naar

Filmfestival Oostende Timmy Van Assche

28 augustus 2019

14u59 0 Oostende Het Filmfestival van Oostende, dat loopt van 6 tot en met 14 september, mag acteurs Jan Decleir en Koen De Bouw verwelkomen. Op zaterdag 7 september stelt De Bouw de nieuwe Eén-reeks Grenslanders voor in exclusieve avant-première en op zondag 8 september wordt Jan Decleir in de bloemetjes gezet tijdens de vertoning van Niet Schieten.

FFO biedt jaarlijks erkenning aan Vlaams talent. “Dit jaar erkennen we een man die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Hij is het boegbeeld van de Vlaamse film- en theaterwereld en één van de meest herkenbare figuren in ons land. We kijken dan ook reikhalzend uit naar alles wat Jan Decleir nog in petto heeft, maar eerst zetten we hem op de piëdestal die hij verdient”, laat de festivalorganisatie weten. Op zondag 8 september om 15 uur kan iedereen de sterlegging in aanwezigheid van Jan Decleir en regisseur Stijn Coninx bijwonen ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen. Vervolgens is er om 17 uur een hommage in combinatie met de vertoning van de film Niet Schieten.

Avant-première

Grenslanders is dan weer een achtdelige thrillerserie waarin Koen De Bouw de hoofdrol vertolkt. De reeks is een unieke Belgisch-Nederlandse coproductie. Op zaterdag 7 september om 17.30 uur worden de eerste twee afleveringen vertoond in aanwezigheid van regisseur Erik de Bruyn en castleden Koen De Bouw, Jasmine Sendar, Wim Willaert en Sebastien Dewaele.