James Ensorhuis mag nu al 5.000 bezoekers noteren Timmy Van Assche

07 augustus 2020

12u33 0 Oostende Het James Ensorhuis mocht vrijdagochtend de 5.000ste bezoeker ontvangen. En da’s opvallend, want het vernieuwde museum heropende pas drie weken geleden. “Corona of niet, deze bezoekerscijfers zijn erg bevredigend”, laat coördinator Samuel Lauwers optekenen.

Op 14 juli ging het vernieuwde museum op de hoek van de Vlaanderenstraat en Van Iseghemlaan open na intensieve renovatiewerken. Bezoekers krijgen er een mix voorgeschoteld van de authenticiteit, zoals de oude woning met salons, en interactiviteit. Zo kan je het bekende werk ‘De baden van Oostende’ tot leven wekken door hoogtechnologische wanden aan te raken. Dit slaat blijkbaar aan, want intussen bezochten al meer dan 5.000 bezoekers het Ensorhuis.

Dylan Peere (46) uit Zedelgem en Jonas Roelens (30) uit Torhout werden verrast toen bleek dat net zij die magische kaap rondden. “We komen speciaal naar Oostende om het Ensorhuis te bezoeken en later ook nog Mu.Zee. Eigenlijk is het een beetje spijtig dat we het oude James Ensorhuis nooit hadden bezocht om het verschil te zien. We wonen in Gent en maken er een leuk dagje aan zee van.” Dylan en Jonas kregen een hotelcheque en twee boeken over de kunstenaar en Oostende mee naar huis.

“Dat we nu al de 5.000ste bezoeker mogen verwelkomen, doet ongelooflijk veel deugd. (knipoogt) Het is een pluim de bloemenhoed (Ensor maakte een zelfportret met bloemenhoed, red.) van de medewerkers hier", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Dit is - los van de coronacrisis - een mooi cijfer om mee te starten”, zegt museumcoördinator Samuel Lauwers. “De tijdsloten om het Huis te bewonderen zitten steeds goed, zowel van de reservaties vooraf als van spontane bezoeken. Gemiddeld blijven de bezoekers 90 minuten en de commentaren zijn eenduidig: de combinatie van de authentieke salons en vernieuwende interactieve delen slaan duidelijk aan.”