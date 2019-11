James Ensor laat in zijn ziel kijken met 155 postkaarten naar zijn zus. “Hij was erg bezorgd over zijn gezondheid” Leen Belpaeme

14 november 2019

08u05 9 Oostende De werken van James Ensor zijn algemeen bekend, maar dankzij het nieuwe boek ‘A ma chère soeur’ - Aan mijn lieve zus - kan je nu ook in de ziel van de kunstenaar kijken. Er staan 155 niet eerder gepubliceerde postkaarten in, geschreven door James Ensor aan zijn zus Marie in de periode 1918 – 1935. Het is de eerste publicatie van de vzw James Sidney Ensor.

In de prachtige uitgave kan je de postkaarten lezen die de Oostendse kunstenaar naar zijn zus schreef als hij enkele dagen in Brussel of Antwerpen was en zijn geliefde Oostende verliet. De originele postkaarten werden gescand en zijn te zien in het handschrift van Ensor, met daarnaast de tekst getypt om vlotter te kunnen lezen. Alle teksten zijn in het Frans. “We hebben ze bewust zo gelaten, omdat het heel moeilijk is om emotie te vertalen”, vertelt Johan Van Roose. Hij is al sinds 2009 aan het werk in Mu.ZEE als depotbeheerder en bezieler van het Ensorhuis.

Ensor vraagt aan zijn zus ook advies als het over zijn kledij gaat. Moest hij een hemd met lange of korte mouwen aandoen? Johan Van Roose

De teksten tonen waar de kunstenaar dagelijks mee bezig was en zelfs de Ensorkenners waren verwonderd dat de beroemde Oostendenaar zo bezorgd was over zijn gezondheid. “Een van de onderwerpen die bijna altijd aan bod kwamen, was zijn gezondheid en die van zijn geliefden. Hij vraagt ook vaak of er nog er nog nieuws is uit Oostende. Als er nu iets gebeurt, staat het binnen enkele minuten op sociale media, maar dat was toen uiteraard helemaal anders. Hij was altijd heel erg begaan met zijn Oostende. Hij vraagt ook vaak advies aan zijn zus. Zo zegt hij wel eens dat er een bod is op een van zijn werken, maar hij vraagt of het een goed of slecht bod is. Hij vraagt ook advies als het over zijn kledij gaat. Moest hij een hemd met lange of korte mouwen aandoen?”

De teksten worden afgewisseld met foto’s van Oostende uit die periode. Verscheidene experten bieden ook extra duiding. Norbert Hostyn geeft uitleg over het Oostende van toen. Herwig Todts licht dan weer een tip van de sluier over wie James Ensors zus was. Aan de hand van correspondentie, archieven en lokale en internationale bronnen schetst Herwig een beeld van Marie Ensor en de relatie met haar broer. Johan Van Roose licht de Ensor-collectie van Mu.ZEE en de stad Oostende toe.

Vanaf volgend jaar vervallen de rechten voor het werk van Ensor. Dat zal financieel een groot verschil maken om iets te organiseren rond de kunstenaar Johan Van Roose

Op 19 november is het 70 jaar geleden dat de kunstenaar is overleden. De aandacht voor de Oostendse kunstenaar is groter dan ooit, toch zeker in zijn eigen geboortestad. “Het is goed dat er ook in zijn eigen stad nu veel te doen is. Hoe meer Ensor, hoe beter. Vanaf volgend jaar vervallen de rechten voor het werk van Ensor. Dat zal financieel een groot verschil maken om iets te organiseren rond de kunstenaar”, zegt Van Roose nog.