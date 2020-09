Jaloerse veertiger drukt kussen tegen het gezicht van zijn vriendin Siebe De Voogt

17 september 2020

14u47 0 Oostende Een 42-jarige man uit De Haan riskeert een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden voor slagen en verwondingen tegenover z'n vriendin. A.D. zou de vrouw vastgenomen hebben bij haar nek en een kussen tegen haar gezicht hebben geduwd. Hij verdacht haar ervan dat ze naar andere mannen berichtjes had gestuurd.

De feiten speelden zich op 6 januari 2018 af in Oostende. A.D. had een latrelatie met het slachtoffer en was volgens het parket jaloers geworden, omdat z’n vriendin berichten had gestuurd naar andere mannen. “De avond voordien was het tot een ruzie gekomen, waardoor ze apart hadden geslapen”, stelde de procureur. “De beklaagde ging het slachtoffer ‘s ochtends wakker maken, maar zij had geen zin om te praten.” A.D. ging compleet over de rooie en ging op de vrouw zitten. “Hij duwde z'n linkerhand op haar keel en stak z'n rechterhand in haar mond. Zij beet op zijn vingers, waarop hij moest lossen. De beklaagde nam daarop een kussen en duwde dat op haar gezicht.”

Schoonmoeder

A.D. loste zijn greep toen kort nadien de deurbel ging. Het was z'n schoonmoeder, die het dochtertje van z'n vriendin kwam afzetten.

De man was alvast niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd in het verleden al verscheidene keren veroordeeld voor partnergeweld en ook al eens voor een poging tot doodslag. “Telkens komt de problematiek terug van zijn alcoholgebruik”, pleitte z’n advocaat Kris Vincke. “Mijn cliënt betwist niet dat er agressie geweest is. De feiten hebben hem wel doen nadenken. Hij heeft de touwtjes terug in handen genomen en heeft hulp gezocht. Hij is in behandeling en het gaat goed met hem. Ook de relatie is volledig hersteld. Dit koppel ziet elkaar graag.” Vonnis op 15 oktober.