Jaimie van Down The Road maakt droom waar: “Zo blij dat ik eindelijk ‘alleen’ ga wonen!” Leen Belpaeme

11 juni 2020

17u48 8 Oostende Jaimie Van Kerschaever (29), bekend van Down The Road op Eén, droomde er al jaren van om alleen te wonen. En die droom is nu uitgekomen. Hij neemt volgende week zijn intrek in Huis André aan de Gistelsesteenweg in Oostende, een groepswoning van vzw Duinhelm voor jonge mensen met een mentale beperking.

Jaimie wilde al lang alleen wonen of net als zijn broer op kot gaan. Ondertussen wordt hij 29 jaar en is die droom ook werkelijkheid. Helemaal alleen zal hij niet zijn, maar hij zal met vijf jonge mensen een woning delen onder begeleiding van Duinhelm. De jongeren trekken zelfstandig naar de winkel en naar hun werk, maar krijgen ’s morgens en ’s avonds nog extra ondersteuning. Ook ’s nachts is er geen begeleider aanwezig, maar de bewoners kunnen hun plan trekken en er is een permanentiedienst voor als er problemen zouden zijn.

Jaimie toont dan ook trots zijn kamer op de zolderverdieping. “Mijn ouders, mijn broer en schoonzus hebben mijn kamer helpen inrichten. Het zijn allemaal nieuwe meubels”, toont Jaimie trots. Hij verhuist volgende week. Zijn huisgenoten Glenn Yserbyt (44) en Xander Debruycker (24) trokken deze week al in. Ook voor Glenn is het de eerste keer dat hij zelfstandig gaat wonen.

Huis André

Duinhelm, een centrum voor ondersteuning en begeleiding van personen met een beperking, richt met dit project bewust op jonge mensen. “Deze doelgroep moet vaak heel lang wachten, omdat ze niet genoeg zorgbudget kunnen verzamelen. Doordat ze nu samenwonen, kunnen we het budget en de begeleiding verdelen en krijgen ze toch een kans om min of meer alleen te wonen. Ze hebben elk een eigen kamer en er zijn een tuin en een ruime woonkamer. Er is ook een gemakkelijke verbinding naar de winkels en hun werk”, vertelt Saskia Verelst.

De groepswoning werd Huis André gedoopt. André was een erg geliefde bewoner van Duinhelm. Hij is enkele jaren geleden overleden. Zijn familie contacteerde Duinhelm, omdat zij een huis met vijf kamers hadden gerenoveerd en met vzw wilden samenwerken. Huis André was geboren. “Zo is de cirkel rond: André zal nooit vergeten worden en jonge mensen krijgen nieuwe kansen.” Er is nog plaats voor twee jongeren in de woning.