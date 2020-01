Jaimie overwint zijn angsten op reis met Dieter Coppens Leen Belpaeme

24 januari 2020

16u15 0 Oostende Jaimie Van Kerschaever (28) is vanaf volgende week te zien in Down The Road. Hij mocht afgelopen zomer samen met Dieter Coppens en de andere deelnemers op avontuur. Het gezelschap trok naar Spanje en Marokko, waar ze een tocht maakten van het zonnige Madrid naar het prachtige Marrakech. En ook het Atlasgebergte en de Agafay woestijn stonden op het programma. Voor Jaimie uit Middelkerke was het een uitdagend avontuur, maar hij kon heel wat angsten overwinnen én hij vond zijn grote liefde.

Wie al eens in Lizette langsging in de Christinastraat in Oostende weet dat je er met een grote glimlach en heel veel liefde bediend wordt door onder meer Jaimie en zijn collega’s van Duinhelm. Hij is trots op wat hij er doet en terecht. “Ik doe alles graag van opdienen, de afwas doen tot poetsen op het eind van de middag”, vertelt Jaimie met een brede glimlach. Hij heeft al heel wat interviews achter de rug want Jaimie zal de komende weken ongetwijfeld een bekend gezicht worden in Vlaanderen door het populaire programma Down The Road. Hij is al voorbereid en vroeg aan zijn papa om foto’s af te drukken om uit te delen aan de fans. In Oostende was hij al bekend als één van de Bijzondere Oostendenaars, de ambassadeurs voor een toegankelijke stad.

Grote liefde

Hij kijkt alleszins tevreden terug op zijn grote avontuur. “Het was een fantastische ervaring en ik heb heel veel dingen gedaan. Ik moest wel enkele angsten overwinnen. Zo ben ik bang van het donker en heb ik ook hoogtevrees. Vroeger moesten de gordijnen in mijn kamer open blijven, maar nu ben ik niet meer bang.” Dieter Coppens is enorm populair als presentator en knuffelbeer van de groep. “Dieter is echt zo’n fantastische mens.” Toch zijn niet de avonturen, maar vooral de kennismaking met Sophie die Jaimie doen stralen. “Ik heb mijn grote liefde gevonden op reis. We zijn nog altijd samen. Ze woont in Booischot. We bellen elkaar regelmatig en sturen berichtjes.”

Pannenkoeken

Jaimie werkt niet enkel in Lizette, hij helpt ook wel eens mee in de zaak van zijn ouders in Walraversyde. “Ik kan overal bij helpen zowel in de zaal als in de keuken. Mijn specialiteit is pannenkoeken bakken.” Dat mocht hij op reis ook eens tonen. “Mijn mama had een pannenkoekenmix in mijn zak verstopt en zo heb ik voor iedereen pannenkoeken gebakken.”

Mijn grote droom is om alleen te kunnen wonen, zoals mijn broer en zus Jaimie

Het is niet de eerste keer dat Jaimie op televisie komt. Zo was hij ook te zien in Vandaag over een jaar. Hij ging de uitdaging aan op als dj op het podium van Bootsea festival te staan en dat is hem vorig jaar ook gelukt. “Dat was echt een ongelofelijke ervaring. Al die enthousiaste mensen en gillende meisjes.” En hij mag binnenkort opnieuw optreden als DJ tijdens de spaghetti-avond voor de G-voetbalclub bij KVO. “Ik ben spits en kapitein van de ploeg. Ik ben blij dat ik opnieuw mag optreden. Mijn favoriete muziek is dance en techno. Volgend jaar mag ik ook het Bootsea festival openen, ik kijk er al naar uit.”

Jaimie kon al heel wat dromen realiseren in het afgelopen jaar, maar hij heeft er nog één. “Ik wil graag zelfstandig wonen. Mijn broer en mijn zus wonen al zes jaar samen en ik wil dat ook graag kunnen doen.”

Het nieuwe seizoen van Down The Road start op 3 februari op één.