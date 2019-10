Jacques Vermeire en Luc Verschueren komen naar Versluys Dôme: “Nooit eerder voor zoveel volk gespeeld” Timmy Van Assche

11 oktober 2019

00u55 0 Oostende Op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari 2020, strijken komiek Jacques Vermeire en sidekick Luc Verschueren neer in de Versluys Dôme met de show ‘Van 7 tot 77'. De zaal is klaar om maar liefst 3.800 toeschouwers te ontvangen. “Nooit eerder speelden we voor zoveel volk”, is het duo enthousiast.

Op de dag van de liefde vieren beide heren de ‘grande finale’ van hun herwonnen vriendschap en terugkeer in het comedy-circuit. De show ‘Van 7 tot 77' ging aanvankelijk met sportjournalist Ruben Van Gucht van start, maar de samenwerking werd stopgezet. Jacques Vermeire panikeerde niet en ging opnieuw aankloppen bij z’n kompaan van weleer: Luc Verschueren. De twee maken nu dus een comeback. “We brengen opnieuw vintage Vermeire”, zeggen de twee. “Er zijn een pleiade aan typetjes en natuurlijk de rol als aangever van Luc. De vraag naar tickets was massaal, waardoor we een dozijn aan extra shows aankondigen, waaronder dus in de Versluys Dôme in Oostende op 14 februari 2020. Geef toe: valentijn is een prachtige dag om de liefde tussen ons opnieuw aan te wakkeren”, lachen Jacques en Luc. “Weet je, in juni vorig jaar verkochte ik - voor het eerst - het Kursaal uit, goed voor 2.000 toeschouwers. Dat was toen een persoonlijk record. Maar het aantal zitjes van de Versluys Dôme, 3.800 stuks, is nog een trapje hoger”, stelt de komiek.

Acteur Luc

“Kijk, Ruben Van Gucht deed het op zich prima als aangever. Maar Luc is geen sportjournalist en zal ook niet met kaartjes op het podium staan. Ik zocht een vervanger van het àllerhoogste niveau. En dat kon dus enkel Luc worden", is Jacques overtuigd. “Luc is op het podium veeleer een acteur, iemand die zich volledig in mijn typetjes kan inleven."

Comedyshows

Tot slot steekt Jacques Vermeire ook een pluim op de hoed van eventpromotor Comedyshows, gevestigd in Brugge en met Oostendenaars Pieter De Wulf en Kristof De Block aan het hoofd. “Oostende was, samen met Tongeren, vreemd genoeg een stad die voorheen nooit storm liep voor m’n shows”, getuigt Vermeire. “Maar vorig jaar zijn we er samen met Comedyshows in geslaagd om het Kursaal uit te verkopen. Straf. Die gasten doen alles zelf: ticketing, marketing en zelfs het ‘old-skool’ ophangen van affiches. Het is een plezier om met hen samen te werken.” Een kaart is beschikbaar vanaf 27,40 euro via www.comedyshows.be. Leuk detail: daags na de voorstelling van Vermeire en Verschueren staat Preuteleute in dezelfde zaal op de planken.