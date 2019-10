Jacques en Luc, Alex Agnew, Preuteleute...: ze gaan allemaal in zee met Brugs-Oostendse Comedyshows. “Ons geheim? We doen nog superveel zelf” Timmy Van Assche

15 oktober 2019

10u52 4 Oostende Het gaat het Brugse bedrijf Comedyshows, met Oostendenaars Pieter De Wulf en Kristof De Block aan het roer, voor de wind. Ze organiseren 150 zaalshows in heel Vlaanderen en presenteren nu ook ‘Next Up’: een handig overzicht van alle stand-upcomedy-, muziek- en theatervoorstellingen van dit cultuurseizoen. “Ons succesrecept? Wij doen nog veel zelf, zelfs affiches ophangen.”

Comedyshows bestaat intussen twaalf jaar, maar steekt in het cultuurseizoen 2019-2020 nog een stevige tand bij. Maar liefst 150 zaalshows in heel Vlaanderen stellen ze voor: van Jacques Vermeire en Luc Verschueren tot Preuteleute, Alex Agnew, Xander De Rycke en Jens Dendoncker. “Het belooft een erg druk seizoen te worden”, zegt Pieter De Wulf.

“Om je een voorbeeld te geven: de nieuwe show ‘Van 7 tot 77’ van Jacques Vermeire stond nog een vijftal keer gepland. Maar nu Luc Verschueren opnieuw zijn sidekick wordt, zijn we in één ruk naar maar liefst vijftien shows gegaan.” Recent stelden Jacques en Luc ook de Versluys Dôme in Oostende als locatie voor. Jacques Vermeire stak toen een pluim op de hoed van Comedyshows. “Het is een plezier om met hen samen te werken”, zei de komiek.

Je hebt verder ook het fenomeen Preuteleute. Die komt met de show ‘Nog ene kè’ op de proppen. “We dachten er een zestal shows mee te zullen organiseren, maar uiteindelijk zitten we al boven de 25 voorstellingen. Het is gek hoe het soms loopt", zegt Pieter.

We houden ons ook bezig met ticketverkoop, marketing en durven nog op de ouderwetse manier affiches in het straatbeeld ophangen Pieter De Wulf

“Ons succesrecept? Wij kunnen heel kort op de bal spelen. In tegenstelling tot culturele centra, waarvan het eigen programma al op voorhand vol staat, kunnen wij snel nog enkele shows inlassen. We houden ons ook bezig met ticketverkoop, marketing en durven nog op de ouderwetse manier affiches in het straatbeeld ophangen.”

Chique magazine

150 shows is niet min. Om de bomen door het bos te zien, lanceert Comedyshows dan ook een nieuw magazine: ‘Next up’. De boekjes worden verspreid op evenementen van Comedyshows en liggen ook op druk bezochte plaatsen, zoals cultuurcentra en toerismebureaus. “Vroeger verspreidden we een goedkoop magazine, maar deze nieuwe uitgave ziet er een pak netter en chiquer uit. Er staan interviews in, maar ook uitgebreide praktische informatie en onopvallende stukjes promo. We hebben dit magazine mee te danken aan onze nieuwe grafisch vormgever, Pieterjan Decoster. Want ook als bedrijf maken we een sterke groei mee. Zo tellen we in totaal twaalf medewerkers en hebben we met commercieel directeur Dries Slootmans recent nog een absolute toptransfer gedaan – hij komt over van voetbalclub AA Gent.”

Pieter Dewulf en Kristof De Block zitten blijkbaar geen moment stil. Ze zijn ook de geesten achter de Monopoly-spellen met steden Antwerpen, Brussel, Gent, Brugge en Mechelen, en een speciale Urbanus-uitgave.

Info: www.comedyshows.be.