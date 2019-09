JAC Oostende volledig naar Dekenijstraat Leen Belpaeme

05 september 2019

14u31 0 Oostende Sinds september kun je het JAC, het Jeugdadviescentrum, van Oostende vinden op één locatie in het stadscentrum.

Tot vorig schooljaar konden jongeren van 12 tot 25 jaar met welzijnsvragen terecht in het Bosjoenk in de Zinnialaan, maar andere jongeren die op afspraak kwamen deden dat al in de Dekenijstraat. Omdat dit bij zowel de doelgroep als de verwijzers voor verwarring zorgde, werd beslist de Dekenijstraat 8 als uniek en enig adres te gebruiken. Het JAC van Oostende is open op woensdag van 10 tot 17 uur en op donderdagavond van 16 tot 19 uur. Op andere momenten wordt er op afspraak gewerkt.