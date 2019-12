Jaar na verdwijning opsporingsbericht verspreid voor Kevin Matagne, wiens auto in Oostende werd teruggevonden Bart Boterman

17 december 2019

13u59 0 Oostende De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 27-jarige Kevin Matagne uit Jemelle in de provincie Namen. De man is al sinds 11 november 2018 vermist en op 15 november 2018 werd zijn auto teruggevonden in Oostende.

De witte Opel Corsa met nummerplaat 1-TEE-571 stond geparkeerd langs de kustbaan, ter hoogte van de Dorpsstraat in Mariakerke. Sindsdien ontbreekt van Kevin Matange elk spoor en inmiddels is hij meer dan een jaar vermist. Kevin is 1,85 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar en een baardje.

Aan Kevin wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen. Wie weet waar de man verblijft of tips heeft voor de speurders, kan terecht op het gratis nummer 0800/30.300.