Jaar cel voor nagemaakte Frozen-poppetjes Jelle Houwen

21 juni 2019

13u12 0

Een Oostendse handelaar is in de strafrechtbank van Veurne opnieuw veroordeeld wegens het aanbieden van namaak. Op een avondmarkt in de zomer van 2018 controleerden inspecteurs zijn standje op de dijk in Oostende. Daar bleek dat hij heel wat namaakspullen verkocht, waaronder een hoeveelheid poppetjes van Frozen. Zijn kraam bestond vooral uit GSM-hoesjes met de afbeelding van verschillende grote merken maar ook die waren vals. Het ging om honderden stuks. De hele handel werd in beslag genomen en E.A. werd gedagvaard. De man werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg 1 jaar cel en 4.000 euro boete. Alle namaakspullen werden in beslag genomen en vernietigd.