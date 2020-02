Jaar cel met uitstel voor man die verliefd werd op prostituee en investeerde in haar seksbars Siebe De Voogt

26 februari 2020

16u06 0 Oostende Een 62-jarige man uit Koksijde heeft in de Brugse rechtbank 1 jaar cel met uitstel gekregen voor de exploitatie van prostitutie. Hij werd wél vrijgesproken voor mensenhandel. M.B. werd jaren geleden verliefd op een prostituee en investeerde in haar seksbars.

De bal ging in de loop van 2015 aan het rollen. Het gerecht kreeg dat jaar vermoedens dat in de bars van de Albanese E.R. (37), in de wijk ’t Hazegras in Oostende, niet alles volgens het boekje verliep. De vrouw baatte de zaken uit met M.B., een 62-jarige man uit Koksijde. M.B. was aanvankelijk een klant van E.R., maar werd verliefd op de vrouw. Toen zij zélf een zaak ging runnen, besloot hij te investeren in de ondernemingen van zijn vriendin. Die baatte niet alleen twee bars uit, maar had ook prostituees in een woning langs de Parklaan in Bredene en in een appartement in de Luikstraat in Oostende. Tussen 19 december 2013 en 16 december 2015 zouden beiden in totaal 95 prostituees aangeboden hebben aan klanten.

Parkinson

De ‘tewerkstelling’ gebeurde volgens het parket niet koosjer. E.R. en M.B. maakten zich volgens hen schuldig aan mensenhandel, de exploitatie van prostitutie en valsheid in geschrifte. De twee zouden immers ook loonfiches van hun personeel vervalst hebben. “Eén slachtoffer was een bijzonder kwetsbare dame, waarover de beklaagden zelf zegden dat ze op een bepaald moment ‘kapot’ was”, stelde procureur Frank Demeester. “Ze sprak amper Nederlands en was een vogel voor de kat. Ook vier andere vrouwen werden slachtoffer van de mensenhandel. Op het ogenblik dat zij niet voldeden, werden ze meteen op straat gezet.”

E.R. en M.B. vroegen grotendeels de vrijspraak. “Mijn cliënt was een succesvol zakenman, maar belandde op straat na de breuk met zijn vrouw”, pleitte Joris Van Maele, de advocaat van M.B. “De breuk kwam er nadat bij hem de ziekte van Parkinson werd vastgesteld. Mijn cliënt ging de liefde zoeken waar die het makkelijkst te vinden was: bij de prostituees. Zij vroeg hem te investeren en hij heeft dat gedaan. Nooit heeft hij winst gemaakt of een echt actieve rol gespeeld.” Frederieke Cloet, de raadsvrouw van E.R., betwistte dat er sprake was van mensenhandel. “Dat ene slachtoffer wilde werken om terug te keren naar haar thuisland. Mijn cliënte hielp haar gewoon om een betere prostituee te zijn.”

Fikse boetes

De rechter sprak beiden woensdagmorgen effectief vrij voor mensenhandel, maar veroordeelde hen wél voor de exploitatie van prostitutie. E.R. en M.B. kregen een jaar cel met uitstel opgelegd. De rechter legde hen bovendien een beroepsverbod van 3 jaar op en verbeurdverklaring van elk 225.000 euro.

Naast E.R. en M.B. stond ook een 44-jarige man uit Bredene mee terecht. Hij verhuurde aan hen een maand lang z’n woning in de Parklaan en kreeg daarvoor 8 maanden cel met uitstel. Een Albanese man en vrouw die hand- en spandiensten verleenden, werden respectievelijk veroordeeld tot 7 maanden met uitstel en 7 maanden effectief.