Jaar cel gevorderd voor diefstal van handtas op het strand Siebe De Voogt

24 september 2020

16u26 1 Oostende Een 23-jarige man riskeert in de Brugse rechtbank één jaar cel voor een diefstal op het strand van Oostende. Mohammed S. bestal een koppel dat in zee gaan zwemmen was.

De politie van Oostende werd op 9 augustus naar het strand geroepen. De handtas van een koppel bleek gestolen, terwijl ze in zee gaan zwemmen waren. In de buurt konden de agenten een Algerijnse man oppakken. Mohammed S. had de handtas van de slachtoffers nog op zak. Aanvankelijk gaf hij de politie een valse naam op. Met reden, want onder z'n echte naam stond S. al gekend bij het gerecht. In Brussel had hij al eens 18 maanden cel met uitstel gekregen voor een inbraak en poging tot diefstal. In het dossier rond de diefstal van de handtas vorderde het parket een effectieve celstraf van 1 jaar. S. kwam niet opdagen voor z'n proces. Vonnis op 22 oktober.