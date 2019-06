Jaar cel geëist voor inbraak bij antiquair: “Waarom deed u uw behoefte in inkomhal?” Bart Boterman

07 juni 2019

15u46 4 Oostende Het openbaar ministerie vraagt een jaar opsluiting voor een 22-jarige man na een inbraak en poging tot diefstal bij een antiquair in Oostende. Hij werd betrapt door de zaakvoerder. D e dief sloeg op de vlucht in bloot bovenlijf omdat de zaakvoerder zijn polo afgerukt had tijdens een schermutseling. Opvallend detail: in de inkomhal werden ook uitwerpselen gevonden. “Maar die waren niet van mij! Wat denkt u wel?”, verweerde de beklaagde zich tegen de rechter.

De inbraak bij Delamont Decorations in de Kemmelbergstraat dateert van midden augustus 2016 en de dader bleef lang spoorloos na zijn vlucht. Maar omdat zijn polo van zijn lijf werd gerukt tijdens de schermutseling, werd de man later alsnog geïdentificeerd. Hij zat in 2018 vast voor andere feiten en zijn DNA kwam overeen met dat van achtergebleven haar op de polo. Ontkennen had geen zin, maar de Nangali K. stelde op de rechtbank wel dat hij geen geweld gebruikte. “Ik werd betrapt en wou vluchten, maar de man greep me vast bij mijn polo. Ik trok ‘m volledig uit om te ontkomen. Ik heb hem niet geslagen”, sprak hij. De man werd eerder al veroordeeld tot 40 maanden cel voor zware slagen en verwondingen.

Een opvallend detail bij de inbraak: in de inkomhal van de antiquair werden die nacht ook uitwerpselen gevonden, stond te lezen in het proces-verbaal van de politie. “Waarom doet u uw behoefte terwijl u gaat inbreken? Wat heeft u daarop te zeggen?”, vroeg de rechter hem nog. “Die uitwerpselen waren niet van mij! Wat denkt u wel? Dat zou ik nooit doen”, antwoordde de man. Zijn advocate voegde er nog aan toe dat er geen enkel bewijs was dat het om menselijke uitwerpselen ging. Vonnis 27 juli.