Inwoners Vuurtorenwijk breien voor kwetsbare gezinnen Leen Belpaeme

12 februari 2020

16u08 2 Oostende Wekelijks komen op maandag en dinsdag wijkbewoners samen in OC De Ballon om te breien voor een goed doel. In het totaal werden meer dan 200 kledingstukken waaronder sjaals, mutsen, truien maar ook kleedjes, vestjes en zelfs voetenzakken voor in buggy’s gebreid.

“Het afgelopen jaar heeft een twintigtal wijkbewoners zich ingezet om kledij voor kansarmen te breien. Ze kregen hiervoor gratis wol ter beschikking van mensen uit de wijk. De kledij werd symbolisch overhandigd aan inloopteam De Viertorre op Dikketruiendag”, vertelt schepen Maxim Donck. Inloopteam De Viertorre helpt ouders met allerlei opvoedingsvragen of andere vragen waar het gezin mee zit. Er is bij de organisatie ook een ruilhoek. De kleren worden meegegeven aan kwetsbare gezinnen die ondersteuning krijgen bij het Inloopteam. “We ontvangen zo’n 80 gezinnen per twee weken. De gezinnen kunnen langskomen om kleren te ruilen voor hun kinderen van 0 tot 3 jaar. Ze geven kleren die te klein geworden zijn en mogen nieuwe kleren meenemen. Niet alle kleren zijn weliswaar nog bruikbaar. Dergelijke schenkingen zijn dan ook belangrijk voor ons”, zeggen Lieselotte Stoops en Berevan Bakr.