Inwoners delen hun ideeën voor het nieuwe klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’ Timmy Van Assche

01 oktober 2020

06u00 0 Oostende Om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen voor de opmaak van het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’, heeft de stad een eerste reeks werkateliers georganiseerd. Burgers, bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen namen deel.

Een maand geleden gaf de stad het startschot voor de opmaak van een eigen ambitieus klimaatplan: ‘Leefbaar Oostende’. “De bedoeling is om van Oostende en klimaatneutrale en meer leefbare stad te maken tegen 2050. We zaten intussen niet stil: op 3 september was er een bijeenkomst met Klimaatpioniers en nu met de werkateliers gaan we nog een stap verder”, zegt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens (Groen).

“Tijdens eerdere bijeenkomsten is gebleken dat brede consultatiemomenten met de Oostendenaar erg gewaardeerd worden en nuttig zijn om ons plan mee richting te geven. Tijdens de werkateliers verdiepen we ons thematisch nog wat verder en krijgt iedereen de kans om zijn of haar inbreng te doen.”

Via zogenaamde werktafels wil de stad meer en creatievere ideeën laten bedenken die het verschil kunnen maken in Oostende op het vlak van CO2-reductie, zonder dat ze onmiddellijk beoordeeld worden. “Dit vormt een belangrijke input voor mogelijke acties die in het klimaatplan kunnen opgenomen worden", meent Beirens. “In een latere fase wordt de financiële en technische haalbaarheid, en de voor- en nadelen van de ideeën bekeken.” Diverse thema’s komen alvast aan bod: energie, wonen, mobiliteit, industrie, lokale handel en horeca, financierings- en samenwerkingsmodellen.

Meer info over het project vind je op www.oostende.be.