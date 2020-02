Internering voor voyeur die 4-jarig jongetje naakt fotografeerde op strand van Oostende Siebe De Voogt

03 februari 2020

12u40 0 Oostende Een 56-jarige voyeur uit Erps-Kwerps wordt geïnterneerd. Dat heeft de strafrechter in Brugge maandagmorgen beslist. D.H. fotografeerde vorige zomer een naakt jongetje van 4 jaar op het strand van Oostende. Volgens een gerechtspsychiater kampt de vijftiger met een geestesstoornis en lag die ook aan de oorzaak van de feiten.

De politie kreeg op 24 augustus vorig jaar een oproep voor een man die opnames aan het maken was van een 4-jarig jongetje op het strand van Oostende. Het was de moeder van het slachtoffer die D.H. foto’s had zien maken. Ze verklaarde aan de politie hoe de man een gesprek met haar probeerde aan te knopen en ze hem afwimpelde. Hij bleef vervolgens op een meter afstand staan met z'n gsm in de hand.

De vader van het slachtoffer sprak de voyeur aan en trof in zijn iPhone verscheidene naaktfoto’s aan. In de smartphone zaten ook beelden van zijn zoon. Bij aankomst van de politie was D.H. uit Erps-Kwerps volop bezig met het wissen van bezwarend materiaal. “Het is puur toeval dat een naakt jongetje op mijn foto’s staat”, verklaarde hij bij de onderzoeksrechter.

Geestesstoornis

Toch was het volgens het parket meer dan duidelijk dat D.H. gericht en doelbewust foto’s van het slachtoffer maakte. “Het onderzoek wees uit dat de beklaagde 2.076 seksgerelateerde websites bezocht en daarbij een voorkeur had voor tieners en jonge vrouwen”, stelde de procureur. Het onderzoek door de gerechtspsychiater wees uit dat D.H. aan een geestesstoornis lijdt en die aan de oorzaak lag van de feiten. Het parket vorderde dan ook met succes de internering.

De verdediging had zich verzet tegen die maatregel. Volgens advocaat Mathieu Langerock lijdt zijn cliënt aan jongdementie. “Dat is door zijn eigen dokter vastgesteld, maar betekent daarom niet dat hij ontoerekeningsvatbaar is”, stelde hij. “Een straf gekoppeld aan voorwaarden lijkt ons beter.”