Internationale luchthaven kent goeie start van 2020 Timmy Van Assche

06 februari 2020

06u30 0 Oostende De eerste maand van 2020 kon de luchthaven van Oostende afsluiten met een goed resultaat. Zo steeg het aantal passagiers met 10 procent tot 21.115 ten opzichte van 19.207 passagiers in januari 2019. De motor van deze groei zijn de lijndiensten van TUI fly, zo laat de luchthavendirectie weten.

De bezetting per bestemming lag hoger, ook al bleef de capaciteit van de vluchten ongewijzigd. “Bovendien konden we opnieuw een beduidende stijging vaststellen van het aantal zakenreizigers. De komst van de nieuwe business terminal van NSAC werpt zijn vruchten af en zet zijn groei verder”, geeft woordvoerder Vanessa Flamez mee. “De positieve trend op het einde van 2019 van het volume cargo dat via de luchthaven werd afgehandeld, zette zich verder in januari 2020. Zo steeg de verwerkte cargo tot 4.169 ton. Dit is een stijging van 30,5 procent ten opzichte van 2019, toen er 3.192 ton werd behandeld. Algemeen kan gesteld worden dat de luchthaven een mooi resultaat heeft neergezet in januari, zeker als we rekening houden met het feit dat de vraag naar vliegreizen in deze periode steeds lager is.” Tot slot: op het niveau van ‘stipte vertrekken’ of ‘on time performance’ (OTP) was er verbetering te noteren, namelijk 97,5 procent in vergelijking met 94,5 procent in januari 2019.