Internationaal violist Aäron Blomme zet schouders onder wereldwijde fundraising Rotary Timmy Van Assche

02 mei 2020

13u51 0 Oostende Rotary International lanceert zaterdag via livestream een opvallende muzikale fundraising. Vier internationaal gerenommeerde artiesten geven daarbij het beste van zichzelf. Daarbij één Oostendenaar: Aäron Blomme.

Van 17 tot 18 uur kan je zaterdag terecht op de Facebookpagina van Rotary International voor de muzikale livestream #RotaryResponds, een inzamelactie in de strijd tegen het coronavirus. De internationale afdeling van de serviceclub wil verhalen van hoop, inspiratie en dankbaarheid delen, maar ook de kaap van 1 miljoen dollar - een goeie 900.000 euro - overschrijden. “De 1,2 miljoen leden van Rotary wereldwijd zorgden voor snelle actie in antwoord op de coronapandemie. Meer dan 3 miljoen dollar werd al ingezet in de frontlinies om de strijd aan te gaan”, zegt Barry Rassin, voormalig Rotary International voorzitter en gastheer van de fundraising via livestream.

Woonkamer wordt studio

Violist Aäron Blomme uit Oostende is één van de vier gastmuzikanten. Hij speelt zowel klassiek werk als hedendaags, impro jazz en volksmuziek. Blomme begon al op zijn 6 jaar met viool en genoot een opleiding aan het Conservatorium van Gent en Moskou, en trad al op van in Canada en de VS tot in Marokko en Rusland. Hij kreeg ook al de gouden stadsmedaille van Oostende en de prijzen Georges Maes en Bulcke-Kenipel. “Het coronavirus heeft een grote impact op het leven van iedereen in ons land. Maar het is een wereldwijd probleem, waarvoor we samen aan een oplossing zullen moeten werken”, steekt Aäron Blomme van wal. “Het is dan ook een eer om aan deze livestream te mogen meewerken. Om Rotary International het nodige beeldmateriaal te bezorgen, werd mijn woonkamer even opnamestudio. We gingen creatief daarbij aan de slag. Aangezien het solo moest en toch best wat opbeurend mocht zijn, krijgt het publiek twee Ierse traditionals te horen op een bijzondere trompetviool uit de jaren twintig.”

Praktisch

Volg alles live vanaf 17 uur via www.facebook.com/rotary. Doneren kan via http://on.rotary.org/drf of via Aärons Facebookpagina www.facebook.com/BloomCI.