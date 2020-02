Inner Wheel Club Oostende verdeelt 24.000 euro onder verschillende goede doelen in de regio Timmy Van Assche

06 februari 2020

07u18 0 Oostende De Oostendse serviceclub Inner Wheel heeft in totaal 24.000 euro uitgedeeld aan veertien goede doelen in onze streek.

De serviceclub werd in Oostende opgericht in 1986. Op dit moment zijn er in heel België 90 clubs, goed voor ongeveer 2.000 leden. “De belangrijkste doelstellingen van Innerwheel zijn het bevorderen van de vriendschap, dienstbetoon aan de gemeenschap en het bevorderen van de internationale verstandhouding”, laat voorzitster Sabine Herpelinck-Therssen weten. “Inner Wheel Club Oostende is met haar 47 leden één van de grootste clubs van het land. De dames komen maandelijks samen, meestal met een spreker. Daarnaast worden er ook nog familiale culturele en/of sportieve uitstappen ingericht. De jaarlijkse ‘Kersthappening’ in hotel Thermae Palace in Oostende is uitgegroeid tot de belangrijkste activiteit voor de fondsenwerving. Dit evenement vraagt van ieder lid en haar familie een belangrijke inspanning en inzet, maar de voldoening hierdoor vele minderbedeelden te kunnen helpen, schept een sterke band tussen alle leden. De opbrengst van de Kersthappening wordt integraal aan sociale werken gegeven, bij voorkeur aan die waarbij één van de leden dicht betrokken is.”

De 24.000 euro wordt nu verdeeld aan Vlaams expertisecentrum Arktos in Oostende, begeleidingscentrum De Kade in Brugge, lagere school de Regenboog met afdelingen in Koekelare en Oostende, en expertise- en ondersteuningscentrum De Vleugels in Klerken. Ook de ontwikkelingshulporganisatie Education for Sierra Leone, hippotherapiecentrum Equu Libre in Westkerke, de vzw Ithaka, Koninklijk Werk IBIS, het Kinderkankerfonds en de Multiple Sclerose Liga Vlaanderen uit de regio Oostende worden gesteund. Tot slot vloeit ook nog geld naar palliatieve thuiszorg Westhoek-Oostende, het Zeepreventorium in De Haan, de vzw Zorghuis en vzw Zachte Kracht in Nieuwpoort, dat zeiltochten aanbiedt voor jongeren in een problematische opvoedingssituatie.

