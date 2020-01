Ingebroken in auto in garage: dader bracht er de nacht door Bart Boterman

06 januari 2020

16u32 0 Oostende In de Fortstraat in Oostende, op de Oosteroever, is zondagnacht ingebroken in een auto die geparkeerd stond in een garage. De eigenares, een vrouw uit De Haan, stelde de inbraak maandagmorgen vast en deed aangifte bij de politie.

Volgens de politionele vaststellingen was de auto opengebroken maar was niets gestolen. De politie vermoedt dat de dader sliep in het voertuig en niet uit was op diefstal. Er werd een proces-verbaal opgesteld.