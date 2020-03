Ingebroken bij saxofonist Jo Arend (62) terwijl hij ligt te slapen: “Laptops met administratie kwijt, gelukkig bleven instrumenten staan” Bart Boterman

20 maart 2020

17u49 0 Oostende In de Schermplantenstraat in Mariakerke bij Oostende is donderdagnacht ingebroken in een alleenstaande villa, terwijl de bewoners lagen te slapen. Laptops, smartphones, tablets, bijhorende laders en zo'n 300 euro cash werden gestolen. “Wellicht zijn ze op de vlucht geslagen toen mijn man rond 5 uur wakker werd en naar beneden ging”, zegt bewoonster Ingrid Tournoy, de vrouw van muzikant Jo Arend.

Oostends muzikant Jo Arend (62) en zijn echtgenote Ingrid Tournoy (67) lagen nietsvermoedend te slapen op de eerste verdieping. “Dat hier beneden inbrekers zijn geweest, is een heel akelig gevoel. We hebben niets gemerkt, tot mijn man rond 5 uur wakker werd op stond. Wellicht zijn de dieven op de vlucht geslagen toen hem langs de trap hoorden afdalen. Blijkbaar zijn ze binnengedrongen via een raampje aan het toilet. Al weet ik eigenlijk niet of het om één of meerdere daders gaat”, vertelt Ingrid. De buit bedraagt alles samen zo'n 3.000 euro.

Instrumenten en juwelen niet meegenomen

“Veel erger is het feit dat onze laptops verdwenen zijn. Ik houd mij bezig met Jo’s administratie terwijl hij zich focust op het muzikale. Onze administratie en klantenbestanden zijn nu echter verdwenen. Ik heb nog een back-up, maar die dateert al van meer dan een jaar geleden. Dit is problematisch”, aldus Ingrid. Door de coronamaatregelen diende saxofonist Jo Arend logischerwijs ook zijn optredens te annuleren. Hij wordt nu dubbel getroffen. “Gelukkig zijn de instrumenten blijven staan, want dat was nog veel erger geweest. Misschien zagen ze daar geen waarde in. Ook mijn juwelen zijn gelukkig blijven liggen in een schuif, hoewel ze er heel dicht bij waren”, aldus Ingrid. Naar eigen zeggen is ze blij dat ze nog een vaste telefoon heeft, anders was ze volledig van de buitenwereld afgesloten.

Extra patrouilles

De politie kwam langs voor de vaststellingen en ook het labo, voor een sporenonderzoek. Commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende benadrukt dat de politie zich ervan bewust is dat inbrekers dezer dagen hun kans ruiken om toe te slaan, gezien er weinig sociale controle is op straat. “Wij patrouilleren extra in inbraakgevoelige buurten om dit te voorkomen. Van een verhoging van het aantal inbraken kunnen we voorlopig niet spreken”, aldus de commissaris.