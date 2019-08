Infomoment over nieuwe sociale woningen

op woensdag 28 augustus Leen Belpaeme

23 augustus 2019

15u32 0 Oostende Op woensdag 28 augustus is er een infomoment over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwe Stad. Bewoners kunnen er terecht met al hun vragen.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in haar zitting van 7 juli de start- en procesnota van het RUP Nieuwe Stad goedgekeurd. In de Nieuwe Stad werd in 1972 sociale woningen gebouwd. Door de grondschaarste werd er gekozen voor hoogbouw, om zo ook nog kwaliteitsvol groen over te houden. De Oostendse Haard en De Gelukkige Haard traden toen samen als bouwheer op en wensen de gebouwen nu samen te vervangen. De bestaande gebouwen zijn verouderd en dringend aan vervanging toe. Vooraleer er nieuwe gebouwen kunnen gezet worden moet er een RUP opgesteld worden dat bepaalt wat er mag komen in deze zone. Als het RUP goedgekeurd is kunnen ook de nodige vergunningen afgeleverd worden om de bouw van de nieuwe sociale woningen te starten. Er wordt nu een publieke raadpleging georganiseerd over de start- en procesnota van dit RUP tot en met 27 september. In die periode kan iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. Op woensdag 28 augustus is er tussen 18 en 20.30 uur doorlopend een infomoment georganiseerd in OC De Blomme, Chrysantenstraat 30. Opmerkingen zijn ook mogelijk via stedenbouw@oostende.be of via een brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Vindictivelaan 1.

Alle info via http://www.oostende.be/denieuwestad.