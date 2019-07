Incidenten met drie dames in Oostende Jelle Houwen

06 juli 2019

De politie van Oostende moest zowel vrijdag als vrijdagnacht en zaterdagochtend tussenbeide komen voor drie incidenten met dames die voor overlast zorgden. Verstoren openbare orde. Een 46 jarige dame uit Oostende zorgde vrijdagavond in de Northlaan voor overlast tegenover de aanwezige klanten en het personeel. Was voor geen rede vatbaar en werd opgesloten in de cel. In de Langestraat merkte een patrouille zaterdagnacht een dame op die haar evenwicht verloor en op de grond viel. Wanneer ze terug recht raakte bleef ze ter plaatse staan waggelen. Wanneer de 42 jarige dame uit Middelkerke werd aangesproken bleek ze openbaar dronken te zijn. De vrouw was alleen en werd voor haar eigen veiligheid ondergebracht in de politiecel alwaar ze kon ontnuchteren. En langs de Torhoutsesteenweg werd een 55-jarige dame uit Oostende zaterdag betrapt op een winkeldiefstal. De gestolen goederen werden door de dame uiteindelijk ter plaatse betaald. Een proces-verbaal werd opgesteld.